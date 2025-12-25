Jefferson Farfán recurrió a sus redes sociales para compartir detalles de su celebración de Navidad, que compartió al lado de su pareja Xiomy Kanashiro. El exfutbolista sorprendió a todos con las postales que revelaron cómo pasó la Nochebuena.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la ‘Foquita’ compartió imágenes de la celebración de Navidad que vivió al lado de la popular ‘Chinita’, quien lució muy sonriente frente al árbol.

Las imágenes muestran al exfutbolista Jefferson Farfán al lado de Xiomy Kanashiro frente al árbol de Navidad. A su lado, bolsas de regalos que incluyen algunas de marcas de Lujo como Dolce & Gabbana y Louis Vuitton.

“Te deseo una feliz Navidad, llena de luz y alegría para tu hogar”, escribió la ‘Foquita’ en su post, el cual ha recibido diversos comentarios en redes sociales.

Uno de los detalles que más ha llamado la atención en las imágenes de Jefferson Farfán es que no estuvieron sus hijos físicamente; sin embargo, sus nombres si figuraron en su árbol.

Como se recuerda, Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro mantienen una relación de varios meses, incluso se ha mencionado la posibilidad de que podrían casarse en 2026, hecho que no ha sido confirmado, pero tampoco descartado.