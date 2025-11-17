Onelia Molina abrió su corazón en redes sociales tras vivir un doloroso momento este fin de semana. La integrante de Esto Es Guerra compartió con sus seguidores la pérdida de su querida perrita Nieve, quien la acompañó durante cuatro años. La despedida conmovió también a Mario Irivarren, quien expresó su tristeza en sus propias redes, mostrando que el cariño por los compañeros de cuatro patas deja huella en todos.

Mario Irivarren y Onelia Molina le dicen adiós a su perrita, Nieve: “No sé cómo haré para vivir sin ti”

Mario publicó un sentido mensaje poco después de que Onelia confirmara la partida de Nieve, ocurrida el 15 de noviembre. Con gran pena, Irivarren se despidió de su querida mascota, recordando los momentos compartidos con su pequeña compañera.

“Tú partida nos deja un vacío enorme, aún sigo pensando que es solo un mal sueño, que voy a despertar y vas a estar acostada a mi lado para seguir durmiendo abrazados y nos vas a seguir alegrando los días con tus ocurrencia, renegando cuando te agarraba la patita, ladrando a cualquier que se nos acerque, haciéndonos puchero para que te demos comida, escondiéndote cuando te queríamos meter a la ducha”, dice una parte del mensaje de Mario.

“Te voy a extrañar todos los días de mi vida hijita hermosa, gracias por haberme aceptado, por haberme querido y haberme mostrado el amor más puro y sincero que pude conocer, tú partida me deja un vacío enorme, pero te recordaré por siempre”, agregó Irivarren en Instagram.

Esta es la peculiar forma en la que Farfán llamó a Mario Irivarren en la promoción de La Manada en Satélite Plus

Este fin de semana, las redes sociales se estremecieron con el lanzamiento del nuevo canal de streaming ‘Satélite Plus’ de Jefferson Farfán en YouTube. A pesar de las diversas especulaciones que se generaron en las últimas horas por los nuevos fichajes y programas, el espacio digital anunció con bombos y platillos la llegada de ‘La Manada’, que será conducido por Mario Irivarren, Laura Spoya y Gerardo Pe. Sin embargo, durante el video promocional del programa, la ‘Foquita’ llamó con un particular apodo al modelo peruano, lo que generó diversas reacciones entre los seguidores. Así, el popular ‘10 de la calle’ apuesta por brindar a su público contenido de calidad, con el objetivo de consolidarse en el ámbito digital.

Este viernes 14 de noviembre, el exdelantero de Alianza Lima oficializó a Laura Spoya, Mario Irivarren y Gerardo Pe como nuevos integrantes de ‘Satélite Plus’ en YouTube. Es así que, a través de un divertido video publicado en sus redes sociales oficiales, la ‘Foquita’ presentó, fiel a su estilo, el estreno del programa ‘La Manada’, donde tildó de “correlón” al chico reality. “¿Ustedes no eran tres? Ya sabía, ya. El otro, como siempre, correlón”, dice al exfutbolista. Por su parte, la expareja de Vania Bludau respondió lo siguiente: “¿Alguien dijo correlón? Esto es solo el inicio. La manada ya tiene nueva casa. Y qué casita, ¿eh?”.

¿Qué más dijo Gerardo Pe?

Por último, Gerardo Pe instó al público a no perderse ningún capítulo del programa: “Estamos listos para darles purito show, como les gusta a ustedes, papacitos lindos”. Así, en cuestión de horas, el clip sumó miles de reproducciones en las redes y llevó al hashtag #ManadaGaláctica a ocupar los primeros lugares entre las tendencias en el internet. Es importante mencionar que dicho espacio digital se estrenará este lunes 17 de noviembre en el horario fijo de 11:30 a. m. a 1:30 p. m., en la que prometen convertirse en los más vistos del streaming nacional.