Desde hace más de una década, Alejandra Baigorria y Mario Irivarren han mantenido una amistad estable desde que iniciaron su participación en el fenecido programa Combate, de Renzo Schuller y Gian Piero Díaz. Sin embargo, en los últimos meses se ha notado un distanciamiento entre ambos, supuestamente debido a que excluyeron a Onelia Molina, actual pareja del integrante de Esto es Guerra, de la lista de invitados a la boda entre la empresaria y Said Palao. Por ello, el chico reality hizo notar su enemistad con Alejandra cuando la consideró “compañera” en un podcast. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿QUÉ DIJO MARIO IRIVARREN SOBRE SU AMISTAD CON ALEJANDRA BAIGORRIA?

En una reciente entrevista en el podcast ‘Edson pa’ qué más’, Mario Irivarren estuvo como invitado para contar detalles sobre su faceta como presentador en las plataformas de streaming. No obstante, en una dinámica de preguntas rápidas, Edson Dávila le pregunto sobre Alejandra Baigorria, a lo que el chico reality se expresó de la pareja de Said Palao como “compañera” y no como amiga. Este polémico comentario generó asombro entre los presentes, ya que se sabía que ambos tenían una amistad muy cercana, sobre todo por los años que trabajaron juntos en programas de competencias.

Mario Irivarren hizo notar su enemistad con Alejandra Baigorria cuando la consideró “compañera” en un podcast. Foto: Captura YouTube

Es importante recordar que en marzo de 2024, la ‘Gringa de Gamarra’ afirmó que su amistad con Irivarren seguía estable, a pesar de los problemas con su pareja, y destacó que esto no cambiaría. Aunque, la polémica de la lista de invitados a la boda no sería la única causa del alejamiento, ya que durante un dialogo con el programa ‘Estas en todas’ el también empresario mencionó que su distanciamiento con Alejandra Baigorria se debe a temas personales. “No es por mi relación con Onelia, son cosas personales”, dijo, sin brindar más detalles. En el caso de la pareja del modelo no se ha pronunciado hasta el momento.

¿CÓMO ES LA COSTOSA LISTA DE REGALOS DE MATRIMONIO DE ALEJANDRA BAIGORRIA Y SAID PALAO?

Mediante el programa “Magaly TV La Firme”, se reveló que Alejandra Baigorria y Said Palao contraerán matrimonio el próximo 26 de abril de 2025. Aunque eso no es todo, ya que la pareja ha causado polémica en las redes sociales por la costosa lista de regalos que solicitan, a través de una aplicación, a sus invitados para su luna de miel. Por ello, la empresaria y el chico reality decidieron salir de lo convencional, como lo son los juegos de cubiertos, adornos para el hogar, vasos, electrodomésticos, entre otros, para solicitar como presentes lujosos tours, viajes y hospedajes.

El listado de regalos se viralizó rápidamente, y a través de la empresa encargada del evento se pudo conocer que la exchica reality y el deportista solicitaron que les regalen un día de spa en Milán, valorado en 80 dólares, o una cena frente a la Torre Eiffel, valorada en 150 dólares. Sin embargo, eso no es todo, ya que los novios desean pasar su luna de miel en el Medio Oriente, exactamente en un tour por Arabia Saudita a 300 dólares, pasar una noche en el hotel Alula Saudí a 500 dólares o una noche de bodas en uno de hoteles más lujosos del mundo como es el Hotel Shebara Arabia Saudita por 1.000 dólares, entre otros.

¿QUÉ DIJO ALEJANDRA BAIGORRIA SOBRE LA COSTOSA LISTA DE REGALOS PARA SU BODA CON SAID PALAO?

Tras filtrarse la fecha y la lista de regalos de la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao, la empresaria salió a declarar al programa “Amor y Fuego” para dejar en claro ciertos puntos de este evento. La popular ‘gringa de Gamarra’ indicó que no está molesta por algunos detalles revelados de su boda, ya que es un personaje público y está expuesto a estas situaciones, por lo que confesó que no será motivo de cancelar su matrimonio con el ‘Samurái’, aunque sí evaluará si continua trabajando con la empresa organizadora.

“No me incomoda la verdad porque es algo que iba a terminar pasando. En realidad no me molesta, es una lista de regalos y todo el mundo puede pedir lo que le da la gana de regalo. (...) Voy a ver si voy a seguir trabajando con la página porque me parece extraño. Estoy viendo y averiguando como es que ha sido la filtración porque yo creo que ustedes, ni ningún programa va a pasar el logo de una empresa si no pagan, ya sabemos cómo es el negocio de la televisión. Estoy averiguando eso para saber qué ha pasado”, sostuvo la empresaria textil a dicho medio.