La primera vez que BTS pisó Sudamérica, todavía estaba lejos de los grandes estadios que hoy forman parte de su itinerario. El 1 de agosto de 2014, cuando llevaba poco más de un año de carrera, el grupo llegó a São Paulo, Brasil, para participar en el fanmeeting “RWeL8?”, realizado en el Via Marquês, un recinto con capacidad aproximada para 1.500 personas. Aquel encuentro, parte de su primer fanmeeting por Europa y Sudamérica, fue el punto de partida de una relación con el público de la región que no tardaría en crecer.

El regreso ocurrió apenas un año después. En 2015, BTS llevó su gira “The Red Bullet” nuevamente a São Paulo, donde se presentó el 31 de julio en el Espaço das Américas, y luego continuó hacia Santiago de Chile en agosto. Brasil dejó de ser una escala aislada y Chile se sumó por primera vez a la ruta sudamericana. También había cambiado la naturaleza de la visita. Ya no era solamente un encuentro con los seguidores, sino parte de una gira mundial que acompañaba el crecimiento musical y de popularidad del grupo.

Fans alzan su voz de protesta y anuncian movilizaciones ante la suspensión de conciertos en el Estadio Nacional de Chile. (Foto: Javier Torres / EFE)

En 2017, con “The Wings Tour”, BTS volvió a apostar por esos dos mercados. En Santiago ofreció dos conciertos, el 11 y 12 de marzo, en el Movistar Arena, y una semana después hizo lo propio en São Paulo, el 19 y 20 de marzo, en el entonces Citibank Hall. Las cuatro fechas figuraron como agotadas en el registro oficial de BIGHIT MUSIC. Para entonces, la presencia del grupo en Sudamérica comenzaba a adquirir otra dimensión. Ese mismo año BTS también visitó México para KCON, aunque ese destino corresponde geográficamente a Norteamérica y no forma parte de su recorrido sudamericano.

Dos años más tarde llegó el salto definitivo. En 2019, BTS regresó a São Paulo como parte de “Love Yourself: Speak Yourself”, pero esta vez el escenario fue el Allianz Parque. Los conciertos del 25 y 26 de mayo marcaron una diferencia considerable respecto de aquella primera visita de 2014. En cinco años, el grupo había pasado de reunirse con alrededor de 1.500 seguidores en un recinto pequeño a convocar a decenas de miles en un estadio. Fue, además, su última presentación en Sudamérica antes de la pausa derivada de la pandemia y, posteriormente, del servicio militar de sus integrantes.

El regreso de 2026 amplía por primera vez ese mapa. Con “BTS World Tour ‘ARIRANG’”, el grupo llegará a Colombia, Perú y Argentina, países que no había visitado en sus anteriores giras sudamericanas, y volverá a Chile y Brasil. La ruta contempla dos conciertos en el Estadio El Campín de Bogotá, tres en el Estadio San Marcos de Lima, tres en el Estadio Nacional de Santiago, tres en el Estadio Único de La Plata y tres en el Estádio do MorumBIS de São Paulo. BIGHIT confirmó además fechas adicionales en Lima, Santiago y Buenos Aires debido a la demanda. Así, si se cuenta cada ciclo de visita y no cada concierto, BTS habrá tenido cinco incursiones en Sudamérica: 2014, 2015, 2017, 2019 y 2026. Y la última será la más amplia de todas, con cinco países frente a los dos que recorrió en sus tres primeras giras y al único destino de 2019.