A casi un mes de las Elecciones Generales 2026 (EG 2026) el tablero electoral empieza a moverse. Con solo 34 días para la contienda, la candidata presidencial Keiko Fujimori (Fuerza Popular) sube a 10,7% en la intención de voto, mientras que el candidato Rafael López Aliaga (Renovación Popular) retrocede 3,4 puntos porcentuales hasta situarse en 10%, lo que configura por primera vez un empate técnico entre ambas figuras. Así lo revela la más reciente encuesta de Datum Internacional para América Televisión y difundida este domingo por “Cuarto Poder”.
Esta variación en las cifras de intención de voto —como lo detalla Urpi Torrado, CEO de Datum Internacional, en su columna— se produce tras la censura de José Jerí desde el Congreso, a raíz de sus reuniones no registradas con empresarios chinos, y la llegada de José María Balcázar al poder; el noveno presidente en la última década.
Movidas en el tablero
Frente a la medición de febrero, el estudio revela que Rafael López Aliaga perdió terreno en Lima/Callao y en el sur, con caídas de 6,6 y 4 puntos porcentuales, respectivamente. En paralelo, es en esas mismas regiones donde Keiko Fujimori registró un crecimiento.
Sin embargo, la variación en el tablero electoral también evidencia el crecimiento de otros candidatos e, incluso, su irrupción. Si bien Alonso López Chau (Ahora Nación) se mantiene relativamente estable con 5,5%, César Acuña (Alianza para el Progreso) casi duplica su intención de voto en el mismo período, pasando de 3,0% a 5,2%.
Además, si bien Carlos Álvarez se ubica ahora en 5% (con una caída de un punto), Wolfgang Grozo (Integridad Democrática) da un salto pronunciado, de 1,4% a 4,2%. Con estas cifras, se configura otro empate técnico por el tercer lugar, de momento, entre López Chau, Acuña y Álvarez.
El apoyo a Acuña y Grozo se concentra principalmente en los votantes jóvenes, entre 18 y 24 años. En ese segmento, Acuña alcanza 10,8% de intención de voto, mientras que Grozo llega a 12,4%, lo que explica en buena parte su crecimiento.
Ese es el panorama a casi un mes de las elecciones. Al mismo tiempo, se registra un alto nivel de desafección: 81% de los peruanos asegura que no se siente representado por ningún partido, mientras que solo 16% dice sentirse identificado. Además, 39% percibe la campaña como más confusa que en elecciones anteriores, y 40% asegura que solo irá a votar por cumplir.
Tras casi tres meses de campaña, la última encuesta de Datum difundida por Cuarto Poder muestra movimientos importantes en la intención de voto.
El cambio más visible es la caída de Rafael López Aliaga, quien registra su nivel más bajo de intención de voto desde diciembre. Una posible explicación es su apoyo a la censura. Según encuestas previas, la mayoría de la población consideraba a José Jerí como sospechoso de corrupción, pero aun así prefería que permaneciera en el cargo hasta el cambio de gobierno dentro de unos meses.
Mientras tanto, Keiko Fujimori mantiene la tendencia positiva que viene registrando en las últimas mediciones. Como resultado, ambos candidatos aparecen ahora en un empate estadístico en el primer lugar.
La disputa por el tercer lugar también se mueve dentro del rango del empate estadístico, esta vez entre tres candidatos. López Chau conserva un voto relativamente sólido, César Acuña muestra un crecimiento y Carlos Álvarez registra una ligera caída. Sin embargo, el alto nivel de fragmentación del voto y el margen de error de la encuesta, +/- 2.5, impiden determinar con claridad si estas diferencias son significativas.
Una de las novedades de la medición es la aparición de un nuevo nombre en el sexto lugar, Wolfgang Grozo. El candidato alcanza 4.2% de intención de voto, un salto importante respecto al 1.4% que registraba hace apenas dos semanas, cuando presentó su primer salto saliendo del grupo de “otros”. El crecimiento es especialmente llamativo entre los jóvenes de 18 a 24 años, donde alcanza 12.4%.
Por otro lado, se observa que los indecisos se mantienen en niveles históricamente altos, en quince días apenas caen un punto, una variación que incluso podría estar dentro del margen de error. Asimismo, el grupo de “otros candidatos” crece ligeramente, las variaciones individuales son pequeñas, pero en conjunto suman más de un punto.
Lo que sí queda claro es que los movimientos observados no provienen de una definición de los indecisos, sino del cambio de preferencia entre quienes ya habían elegido candidato. Es una señal de alta volatilidad electoral. Y todo indica que, en las próximas semanas, seguiremos viendo cambios.
Urpi Torrado es CEO de Datum Internacional.
