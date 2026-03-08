A casi un mes de las Elecciones Generales 2026 (EG 2026) el tablero electoral empieza a moverse. Con solo 34 días para la contienda, la candidata presidencial Keiko Fujimori (Fuerza Popular) sube a 10,7% en la intención de voto, mientras que el candidato Rafael López Aliaga (Renovación Popular) retrocede 3,4 puntos porcentuales hasta situarse en 10%, lo que configura por primera vez un empate técnico entre ambas figuras. Así lo revela la más reciente encuesta de Datum Internacional para América Televisión y difundida este domingo por “Cuarto Poder”.

Esta variación en las cifras de intención de voto —como lo detalla Urpi Torrado, CEO de Datum Internacional, en su columna— se produce tras la censura de José Jerí desde el Congreso, a raíz de sus reuniones no registradas con empresarios chinos, y la llegada de José María Balcázar al poder; el noveno presidente en la última década.

José Jerí sale de Palacio de Gobierno tras ser censurado. Foto: Connie FRANCE / AFP / CONNIE FRANCE

Movidas en el tablero

Frente a la medición de febrero, el estudio revela que Rafael López Aliaga perdió terreno en Lima/Callao y en el sur, con caídas de 6,6 y 4 puntos porcentuales, respectivamente. En paralelo, es en esas mismas regiones donde Keiko Fujimori registró un crecimiento.

Sin embargo, la variación en el tablero electoral también evidencia el crecimiento de otros candidatos e, incluso, su irrupción. Si bien Alonso López Chau (Ahora Nación) se mantiene relativamente estable con 5,5%, César Acuña (Alianza para el Progreso) casi duplica su intención de voto en el mismo período, pasando de 3,0% a 5,2%.

Además, si bien Carlos Álvarez se ubica ahora en 5% (con una caída de un punto), Wolfgang Grozo (Integridad Democrática) da un salto pronunciado, de 1,4% a 4,2%. Con estas cifras, se configura otro empate técnico por el tercer lugar, de momento, entre López Chau, Acuña y Álvarez.

El apoyo a Acuña y Grozo se concentra principalmente en los votantes jóvenes, entre 18 y 24 años. En ese segmento, Acuña alcanza 10,8% de intención de voto, mientras que Grozo llega a 12,4%, lo que explica en buena parte su crecimiento.

Ese es el panorama a casi un mes de las elecciones. Al mismo tiempo, se registra un alto nivel de desafección: 81% de los peruanos asegura que no se siente representado por ningún partido, mientras que solo 16% dice sentirse identificado. Además, 39% percibe la campaña como más confusa que en elecciones anteriores, y 40% asegura que solo irá a votar por cumplir.