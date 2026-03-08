Escuchar
A casi un mes de las Elecciones Generales 2026 (EG 2026) el tablero electoral empieza a moverse. Con solo 34 días para la contienda, la candidata presidencial Keiko Fujimori (Fuerza Popular) sube a 10,7% en la intención de voto, mientras que el candidato Rafael López Aliaga (Renovación Popular) retrocede 3,4 puntos porcentuales hasta situarse en 10%, lo que configura por primera vez un empate técnico entre ambas figuras. Así lo revela la más reciente encuesta de Datum Internacional para América Televisión y difundida este domingo por “Cuarto Poder”.

