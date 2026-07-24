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Transferencia con obstáculos

El equipo de transferencia halló medicamentos vencidos, kits escolares sin repartir y designaciones express en el cierre de la gestión de Balcázar.

    Editorial El Comercio
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    Presidente José María Balcázar asegura respuesta inmediata del Gobierno tras sismo de 5.1 en Junín. (Foto: Gobierno del Perú)
    Presidente José María Balcázar asegura respuesta inmediata del Gobierno tras sismo de 5.1 en Junín. (Foto: Gobierno del Perú)

    El gobierno de José Balcázar llega a sus últimos días arrastrando una mancha que resume su paso por Palacio: la desidia. El equipo de transferencia liderado por Marco Vinelli, que en dos semanas debía verificar las condiciones en que Fuerza Popular recibirá el Estado, halló medicamentos vencidos en el Minsa, kits escolares sin distribuir en el Minedu y una cadena de designaciones de último minuto que huelen más a reparto de cuotas que a gestión pública. Ninguno de estos hallazgos debería sorprender a quien haya seguido de cerca esta administración, pero su acumulación en las horas finales confirma que el desorden no fue un episodio aislado, sino el método de gobierno que la caracterizó.

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