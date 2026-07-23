La presidenta de la República electa, Keiko Fujimori, aseguró durante una transmisión virtual en su página oficial que los últimos gobiernos, incluido el transitorio encabezado por el mandatario José Balcázar, han entregado el Estado “de manera catastrófica”.

Asimismo, calificó de “desolador” el contenido de los primeros informes elaborados por el equipo de transferencia, liderado por el economista Marco Vinelli, tras la recopilación de información de cada uno de los ministerios.

“Vamos a hacer un reclamo de los últimos gobiernos, por supuesto, que nos están entregando el estado de manera catastrófica. Los primeros informes que han ido llegando es realmente desolador. Muy triste. Por las obras paralizadas”, refirió.

Explicó que el equipo de Vinelli viene recogiendo información “que no es muy buena”, debido a la existencia de obras paralizadas, entre ellas hospitales.

“Ellos están recogiendo información que no es muy buena de la situación en la que se encuentra nuestro país y una situación que vamos a dar cuenta. Vamos a contar cuáles son los hospitales paralizados, qué medidas vamos a tomar y de cara a la inseguridad ciudadana he pedido a los futuros ministros tener un consejo de ministros el 29 de julio”, dijo.

Agregó que “esas noticias tan difíciles, a partir del 29 de julio, los futuros ministros con los periodistas vamos a ir transmitiendo todos estos hallazgos y cuáles son los cambios que vamos a hacer”.

Las irregularidades

Entre tanto, El Comercio informó en su edición del jueves 23 de julio que el equipo de transferencia encabezado por Vinelli detectó serias irregularidades en más ministerios durante el proceso de recopilación de información.

Los principales hallazgos se registraron en los ministerios de Salud, Educación y Transportes, donde se encontraron medicamentos vencidos y kits escolares sin distribuir.

Además, en las carteras de Defensa, Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), Economía y Producción se advirtió que no se habría elaborado un plan de contingencia ante la llegada del Fenómeno El Niño.