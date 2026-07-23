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Resumen

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Keiko Fujimori explicó que el equipo de Vinelli viene recogiendo información “que no es muy buena”, debido a la existencia de obras paralizadas, entre ellas hospitales. (Foto: César Bueno/ GEC)
Keiko Fujimori explicó que el equipo de Vinelli viene recogiendo información “que no es muy buena”, debido a la existencia de obras paralizadas, entre ellas hospitales. (Foto: César Bueno/ GEC)
Por Erik Rivera

La presidenta de la República electa, Keiko Fujimori, aseguró durante una transmisión virtual en su página oficial que los últimos gobiernos, incluido el transitorio encabezado por el mandatario José Balcázar, han entregado el Estado “de manera catastrófica”.

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