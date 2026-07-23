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Resumen

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Vladimir Cerrón no ha sido declarado inocente por el Tribunal Constitucional (TC). Lejos de lo que el aún prófugo líder de Perú Libre (PL) alega en sus redes sociales, los siete miembros del máximo órgano de la interpretación de la Constitución rechazaron que el exgobernador regional de Junín tenga “derecho a sustraerse de la justicia” o “desacatar” los fallos judiciales.

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