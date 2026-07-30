El líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, se encuentra prófugo de la justicia desde octubre del 2023. (Foto: Andina)
El líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, se encuentra prófugo de la justicia desde octubre del 2023. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El Tribunal Constitucional ratificó la nulidad de la prisión preventiva del líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, en el marco proceso que se le sigue por los delitos de organización criminal y lavado de activos por el caso “Los Dinámicos del Centro”.

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