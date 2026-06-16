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La Junta Nacional de Justicia (JNJ) escuchó la sustentación de los planes de trabajo de los dos postulantes al cargo del jefe de la ONPE. (Foto: JNJ)
La Junta Nacional de Justicia (JNJ) escuchó la sustentación de los planes de trabajo de los dos postulantes al cargo del jefe de la ONPE. (Foto: JNJ)
Por Redacción EC

El pleno de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) escuchó este martes 16 de junio la sustentación de los planes de trabajo de los dos postulantes al cargo de jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

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