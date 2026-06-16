El pleno de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) escuchó este martes 16 de junio la sustentación de los planes de trabajo de los dos postulantes al cargo de jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Durante la sesión en la sala de actos del organismo, los postulantes Carlos Martín Eulalio Loyola Escajadillo y Amparo Ortega Campana expusieron los ejes estratégicos, objetivos y mecanismos que plantean implementar en la conducción de la ONPE.

Las intervenciones de los dos candidatos empezaron a las 10:28 a.m. y finalizaron a las 1:38 p.m. Cada uno empleó el tiempo asignado conforme a las bases del concurso (veinte minutos cada uno).

Los planes abordaron temas clave como modernización tecnológica, fortalecimiento de la institución, transparencia en los procesos y la recuperación de la confianza ciudadana. Ambos postulantes absolvieron las consultas y preguntas de los siete miembros del pleno.

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Según las bases del concurso, este martes se publicará en el Boletín Oficial de la Magistratura los resultados y la nómina de los postulantes aptos para la siguiente y última etapa del concurso. que es la entrevista personal, que se desarrollará el próximo 2 de julio.

El pasado 29 de abril la JNJ convocó a un concurso público para elegir al nuevo jefe de la ONPE luego de aceptar la renuncia de Piero Corvetto el 21 de ese mismo mes, tras las irregularidades registradas durante la primera vuelta.

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La elección del nuevo titular de la ONPE consta de cuatro etapas: evaluación de conocimientos (25 %), revisión curricular (20 %), estudio de caso con presentación de plan de trabajo (20 %) y entrevista personal (35 %).