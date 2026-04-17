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ONPE precisó que Juan Phang es investigado tras acusaciones de incumplimiento de funciones. Foto: JNE
ONPE precisó que Juan Phang es investigado tras acusaciones de incumplimiento de funciones. Foto: JNE
Por Redacción EC

La asesora de la Jefatura Nacional de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Katiuska Valencia Segovia, confirmó la suspensión de Juan Phang Sánchez, exsubgerente de Producción Electoral, quien es investigado tras las demoras en la distribución de material electoral en 13 locales de votación.

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