La asesora de la Jefatura Nacional de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Katiuska Valencia Segovia, confirmó la suspensión de Juan Phang Sánchez, exsubgerente de Producción Electoral, quien es investigado tras las demoras en la distribución de material electoral en 13 locales de votación.

Durante una conferencia de prensa, realizada este viernes 17 de abril, la funcionaria explicó que “Juan Phang ha sido suspendido en el marco de una medida cautelar, en tanto se esta tratando su situación a través de un Procedimiento Administrativo Disciplinario (PAS)”.

Juan Phang Sánchez, subgerente de Producción Electoral de ONPE.

“Él es un personal de planta y, como tal, está revestido de un marco legal que hay que cuidar mucho, en cuanto al debido proceso, para garantizar que la institución esta operando correctamente”, detalló.

Asimismo, Valencia Segovia precisó que “esta medida cautelar se ha tomado en función al incumplimiento de funciones” que ha generado la demora en la entrega del material electoral durante el proceso electoral del domingo 12 de abril.

¿Quién asumió como subgerente de Producción Electoral?

Desde las Mediante Resolución Gerencial N° RG-60-2026-GRH, publicada este 17 de abril, Cristhian Sandoval Cardoza asumió la encargatura de la Subgerencia de Producción Electoral de la Gerencia de Gestión Electoral.