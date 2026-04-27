La candidata presidencial Keiko Fujimori (Fuerza Popular) pidió a un grupo de ciudadanos en el distrito de Carabayllo, en Lima norte, que se inscriban como personeros de su agrupación para “cuidar los votos” en la segunda vuelta. El llamado se produce en un contexto de cuestionamientos contra la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) por las irregularidades registradas el pasado 12 de abril.

“Espero que se inscriban como personeros. Ya hemos visto que han querido limitar, han abierto tarde las mesas. Eso no puede volver a pasar, así que ustedes, cuidando los votos, estoy segura que volveré aquí, a [la urbanización] San Francisco, Carabayllo, como la próxima presidenta del Perú”, dijo el último lunes 27, durante una actividad proselitista.

Durante su discurso también recurrió a la figura de su padre, el exmandatario Alberto Fujimori, en busca de respaldo electoral de cara a la segunda vuelta.

“Yo les quiero decir que quiero ser presidenta para gobernar como lo hizo mi padre, en la cancha, caminando, escuchando, pero sobre todo cumpliendo con la palabra”, sostuvo ante vecinos del distrito.

Aún a la espera de los resultados oficiales de la primera vuelta, por estos días Fujimori realiza recorridos por barrios y reuniones con grupos reducidos de ciudadanos.

Refuerza mensaje

Durante su visita a Carabayllo, cuestionó las gestiones posteriores al régimen fujimorista.

“Veo con mucha indignación que han pasado 25 años de gobiernos que han sido antifujimoristas. Y yo me pregunto: ¿Con tantos recursos que tenemos, qué han hecho? Y no han hecho mucho, casi nada. Eso es muy lamentable”, afirmó.

Las declaraciones forman parte de un discurso que mantiene desde que anunció su cuarta candidatura presidencial consecutiva, en octubre pasado.

El lema de su campaña, “Vuelve Fujimori, vuelve el orden”, refuerza esa apelación a una figura que genera divisiones en la política peruana. El exmandatario falleció en septiembre del 2024 en libertad, tras enfrentar condenas por violaciones a los derechos humanos y corrupción.

Desde Carabayllo, Keiko Fujimori también destacó lo que considera una capacidad de respuesta rápida del gobierno de su padre. “Había un gobierno proactivo, que escuchaba. Si había que corregir alguna norma, inmediatamente se hacía. Si venía el fenómeno de El Niño Costero, trabajaba en la costa norte limpiando los ríos, construyendo puentes, y si es que había algún desastre natural, había que estar ahí, al lado del pueblo”, afirmó.

Propuestas

Fujimori planteó recurrir a las Fuerzas Armadas para la construcción de pistas asfaltadas.

“Cuando Lima todavía era más pequeña, las grandes pistas se hicieron con el batallón, con los soldados del Ejército, y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a sacar a los soldados para hacer las pistas asfaltadas. No tenemos que inventar la pólvora, porque ya sabemos lo que funcionó”, dijo.

Fujimori también adelantó que, de llegar al poder, fortalecerá el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri).

Más información

Mientras Fujimori desplegó actividades en Lima norte, el candidato presidencial Rafael López Aliaga (Renovación Popular) no registró eventos públicos. Sin embargo, se mantuvo activo en redes sociales, donde continuó difundiendo denuncias sobre presuntas irregularidades en los comicios del domingo 12 de abril.

Mediante Facebook, López Aliaga compartió diversas publicaciones en las que insistió en la existencia de un supuesto fraude electoral.