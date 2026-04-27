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Keiko Fujimori visitó Carabayllo este lunes 27 de abril como parte de sus actividades de campaña por la segunda vuelta presidencial. Foto: Fuerza Popular.
Keiko Fujimori visitó Carabayllo este lunes 27 de abril como parte de sus actividades de campaña por la segunda vuelta presidencial. Foto: Fuerza Popular.
Por Martín Calderón

La candidata presidencial Keiko Fujimori (Fuerza Popular) pidió a un grupo de ciudadanos en el distrito de Carabayllo, en Lima norte, que se inscriban como personeros de su agrupación para “cuidar los votos” en la segunda vuelta. El llamado se produce en un contexto de cuestionamientos contra la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) por las irregularidades registradas el pasado 12 de abril.

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