Horóscopo de HOY, sábado 9 de mayo del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: logrará un buen intercambio que dirigirá su proyecto o negocio hacia el éxito. Amor: le costará expresar lo que siente en la relación pero le ayudarán y todo mejorará.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: cambiará el rumbo con habilidad y las soluciones que obtenga darán que hablar. Amor: su intuición le guiará para crear la armonía que dará a la pareja gran felicidad.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: planes inconclusos y discusiones que no llegan a nada generarán un cambio. Amor: momento de relaciones intensas en el que su encanto impactará en la vida social.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: escenario propicio para concretar proyectos y comenzar nueva etapa. Amor: su atractivo carisma renovará la calidez que ha menguado en la relación.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: un plan se modifica y todo comenzará a mejorar. Llega inesperado beneficio. Amor: un encuentro íntimo se disfrutará plenamente y generará un nuevo comienzo.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: habrá una reunión en la que su capacidad vencerá a cualquier argumento. Amor: momentos de calidez salvarán una relación agobiada por la vida rutinaria.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: gente maliciosa querrá afectar las tareas pero el entorno le apoyará. Amor: momentos de cálida intimidad serán retribuidos y harán crecer la relación.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: dejará de lado alguna actitud obstinada y aceptará alguna sugerencia. Amor: se creará una tensión innecesaria en un deseado encuentro pero la superará.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: recibirá críticas de los colegas menos imaginados pero equilibrará las cosas. Amor: un gesto de acercamiento de la persona que más le interesa hará surgir el romance.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: la buena fortuna llega y se comprobará en un avance comercial. Amor: los sentimientos estarán confusos ante un malentendido pero todo se aclarará.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: con esfuerzo, logrará el equilibrio de las cuentas y el entorno aprenderá. Amor: conocerá a la persona que hará trastabillar su mundo y creará gran expectativa.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: su espíritu de lucha estará afectado pero revertirá lo negativo y avanzará. Amor: dejará de lado algún compromiso y se encontrará con esa persona que desea.

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