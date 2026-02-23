El precio del oro sube en medio de la derrota arancelaria de Donald Trump

El precio del oro subió hasta 1,4% hacia los US$5,180 la onza, en un contexto donde Donald Trump, indicó el sábado que impondrá un arancel global del 15% para preservar las medidas después de que el Tribunal Supremo fallara en contra de su uso de los poderes de emergencia para establecer aranceles.

La decisión del Tribunal Supremo podría tener implicaciones para el déficit público estadounidense, ya que los ingresos arancelarios se ven amenazados, así como para la balanza comercial del país. Cabe precisar que el arancel del 15% puesto en marcha por la Casa Blanca pretende sustituir a los que el tribunal invalidó, aunque solo se permite que dure hasta 150 días y en casos de problemas fundamentales de pago internacionales, explicó Bloomberg.

Respecto a las ganancias del oro, estas han ayudado al metal a recuperar terreno tras una repentina caída a principios de mes, que había arrastrado los precios desde un récord. El avance se ha visto afianzado por factores a largo plazo que favorecen a la materia prima, como el aumento de las tensiones geopolíticas y la cautela de los inversores ante los bonos soberanos y las divisas.

“Hay suficientes factores estructurales a favor del oro a medio plazo. A corto plazo, sin embargo, espere que los precios del oro sean volátiles tras las fuertes subidas de los últimos meses, dados los acontecimientos aún pendientes con la política comercial de Estados Unidos y la situación en Irán”, señaló Vasu Menon, estratega de Oversea-Chinese Banking Corp.

Mark Cranfield, estratega de Markets Live, agregó que la fortaleza del oro en medio de un menor posicionamiento de los fondos de cobertura muestra que hay más posiciones al alza. los datos de la Commodity Futures Trading Commission muestran que la posición larga neta para los futuros del oro han caído al nivel más bajo en casi un año.