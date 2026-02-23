El precio del oro sube en medio de la derrota arancelaria de Donald Trump

Resumen

El avance se ha visto afianzado por factores a largo plazo que favorecen a la materia prima, como el aumento de las tensiones geopolíticas y la cautela de los inversores ante los bonos soberanos y las divisas. Foto: GEC.
Por Redacción EC

El precio del oro subió hasta 1,4% hacia los US$5,180 la onza, en un contexto donde Donald Trump, indicó el sábado que impondrá un arancel global del 15% para preservar las medidas después de que el Tribunal Supremo fallara en contra de su uso de los poderes de emergencia para establecer aranceles.

