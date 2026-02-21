Donald Trump dice que subirá el nuevo arancel global a un 15 %

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Foto de archvivo del presidente estadounidense Donald J. Trump. (Foto: EFE/EPA/YURI GRIPAS / POOL)
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este sábado que subirá a un 15 % el nuevo arancel a las importaciones de todos los países que aprobó ayer después de que el Supremo fallara en contra de su política de gravámenes.

