Nuevo arancel global de Trump exceptúa productos estratégicos y esenciales

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante la reunión de la Junta para la Paz, el 19 de febrero de 2026. (EFE/EPA/ALESSANDRO DI MEO).
/ ALESSANDRO DI MEO
Por Agencia EFE

El nuevo arancel del 10 % aplicado a todos los países del mundo por parte del presidente, Donald Trump, este viernes, cuenta con excepciones notables para productos estratégicos y esenciales y entrará en vigor el 24 de febrero.

