El precio del dólar cerró en S/3,386 para este miércoles 8 de abril, según el Banco Central de Reserva (BCR). En ese sentido, la moneda retrocedió 385 puntos básicos con respecto al cierre del martes que quedó en S/3,4245.

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Asvim Asencios, trader de Divisas en Renta4 SAB, explicó que durante la jornada la oferta provino de empresas no residentes. En el mercado se negoció US$225 millones a un precio promedio de S/3,3848. El dólar tuvo un nivel mínimo de S/3,379 y un nivel máximo de S/3,395.

¿En cuánto cerró el dólar el martes 7 de abril?

El dólar cerró en S/3,427, informó el Banco Central de Reserva (BCR). La moneda retrocedió 10 puntos básicos con respecto al cierre del lunes que terminó en S/3,428.

Por otro lado, ayer Estados Unidos llegó a un acuerdo de poner alto al fuego contra Medio Oriente por dos semanas y eso generó que el DXY cayera, mientras que el oro subía en gran medida. El PMI no manufacturero del ISM se ubicó en 54,0 en marzo, por debajo de lo esperado y del dato previo, mostrando una moderación en el crecimiento del sector servicios, aunque aún se mantiene en zona de expansión.

El índice de precios del ISM no manufacturero subió a 70,7, superando las previsiones y el dato anterior, lo que evidencia un aumento en los costos dentro del sector y posibles presiones inflacionarias.