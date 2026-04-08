Resumen

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El dólar tuvo un nivel mínimo de S/3,379 al cierre de la jornada. Foto: Andina.
El dólar tuvo un nivel mínimo de S/3,379 al cierre de la jornada. Foto: Andina.
Por Redacción EC

El precio del dólar cerró en S/3,386 para este miércoles 8 de abril, según el Banco Central de Reserva (BCR). En ese sentido, la moneda retrocedió 385 puntos básicos con respecto al cierre del martes que quedó en S/3,4245.

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