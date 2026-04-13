Resumen

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El oro ha caído cerca de un 10% desde que comenzó la guerra en Medio Oriente a finales de febrero. Foto: GEC.
El oro ha caído cerca de un 10% desde que comenzó la guerra en Medio Oriente a finales de febrero. Foto: GEC.
Por Redacción EC

El precio del oro bajó ligeramente en medio de la creciente preocupación por la inflación en Estados Unidos, luego que Donald Trump bloqueará el estrecho de Ormuz, punto estratégico marítimo que conecta el Golfo Pérsico con los mercados globales, informó Bloomberg.

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