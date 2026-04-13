El precio del oro bajó ligeramente en medio de la creciente preocupación por la inflación en Estados Unidos, luego que Donald Trump bloqueará el estrecho de Ormuz, punto estratégico marítimo que conecta el Golfo Pérsico con los mercados globales, informó Bloomberg.

En ese sentido, el oro cayó hasta 2,2% cotizando por debajo de los 4.650 dólares la onza, antes de recuperar gran parte de las pérdidas. Por otro lado, los precios del petróleo y el gas natural repuntaron.

“Los acontecimientos del fin de semana ponen claramente en riesgo el frágil alto al fuego y probablemente prolonguen el conflicto. Sin embargo, las fluctuaciones del precio del oro fueron menos exageradas que al principio de la guerra”, indicó Paras Gupta, director de gestión discrecional de carteras en Asia de Unión Bancaire Privée.

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El oro ha caído cerca de un 10% desde que comenzó la guerra en Medio Oriente a finales de febrero. Recientemente, el metal ha recuperado parte de las pérfidas, ya que la creciente preocupación por la desaceleración del crecimiento económico ha contrarrestado el riesgo de un aumento de las tasas de interés en Estados Unidos.

“Este cambio debería seguir brindando cierto apoyo al oro a pesar del descenso del lunes. Sospecho que el oro podría amenazar el mínimo de la semana pasada de 4.650 dólares, pero finalmente se mantendrá en estos niveles”, precisó Daniel Hynes, estratega senior de materias primas de ANZ Banking Group Ltd.