Resumen

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El cobre de la LME mejoró un 9% desde el 23 de marzo, cuando tocó un mínimo de más de tres meses gracias a las esperanzas de que termine la guerra en Medio Oriente Photographer: Lauren Petracca/Bloomberg.
El cobre de la LME mejoró un 9% desde el 23 de marzo, cuando tocó un mínimo de más de tres meses gracias a las esperanzas de que termine la guerra en Medio Oriente Photographer: Lauren Petracca/Bloomberg.
/ Lauren Petracca
Por Redacción EC

El precio del cobre alcanzó este viernes su nivel más alto en más de tres semanas, mientras los inversores sopesan los indicios de una mejora de la demanda en China, el principal consumidor mundial de metales.

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