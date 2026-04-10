El precio del cobre alcanzó este viernes su nivel más alto en más de tres semanas, mientras los inversores sopesan los indicios de una mejora de la demanda en China, el principal consumidor mundial de metales.

El cobre en la Bolsa de Metales de Londres (LME) registró una ganancia de 0,5% a 12,7425 dólares por tonelada, tras tocar su nivel más elevado desde el 8 de marzo a 12,780 dólares. Se espera que cierre la semana con un alza superior al 3%.

Cabe precisar que el cobre de la LME mejoró un 9% desde el 23 de marzo, cuando tocó un mínimo de más de tres meses gracias a las esperanzas de que termine la guerra en Medio Oriente, que está perjudicando a la economía mundial y a la demanda de metales.

“No creo que haya ganas de intentar posiciones largas cuando existe el riesgo de un deterioro antes de esas negociaciones en Islamabad”, indicó Ole Hansen, del Saxo Bank en Copenhague.

Por otro lado, el contrato de cobre más activo en la Bolsa de Futuros de Shanghái avanzó un 0,6%, a 98.440 yuanes (14.409,72 dólares) la tonelada, cerrando la semana con un alza del 2,1%.

En otros metales básicos, el aluminio en la LME subía 1%, a 3,479 dólares por tonelada; el zinc restaba 0,7%, a 3,305 dólares; el níquel sumaba un 0,7%, a 17,205 dólares, mientras que el estaño avanzaba 0,8%, a 48,050 dólares; y el plomo cotizaba estable a 1,927 dólares.