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El presidente de Estados Unidos Donald Trump levanta el puño a su llegada al Aeropuerto Internacional de Miami, el 11 de abril de 2026.(Foto de Jim Watson / AFP).
El presidente de Estados Unidos Donald Trump levanta el puño a su llegada al Aeropuerto Internacional de Miami, el 11 de abril de 2026.(Foto de Jim Watson / AFP).
/ JIM WATSON
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este domingo que su país tomará el control del estrecho de Ormuz “con efecto inmediato” después de que las negociaciones con Irán en Pakistán finalizaran sin un acuerdo para su reapertura.

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