Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Ositrán busca revertir lo que considera un “régimen privilegiado” a través de una apelación. Foto: Andina
Ositrán busca revertir lo que considera un “régimen privilegiado” a través de una apelación. Foto: Andina
Por Redacción EC

El Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) expresó su preocupación tras una reciente decisión del Poder Judicial que favorece a la empresa Cosco Shipping Ports Chancay Perú y limita la capacidad del Estado para supervisar el Megapuerto de Chancay.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

Megapuerto de Chancay: Ositrán advierte que fallo judicial debilita el control estatal sobre servicios al público
Economía

Megapuerto de Chancay: Ositrán advierte que fallo judicial debilita el control estatal sobre servicios al público

Bad Bunny, el puertorriqueño que hizo historia en los Grammys 2026 y en el Super Bowl: las cifras detrás del gran éxito de Benito
Perú

Bad Bunny, el puertorriqueño que hizo historia en los Grammys 2026 y en el Super Bowl: las cifras detrás del gran éxito de Benito

Super Bowl: Este es el movimiento económico del evento de fútbol americano que llega a 127,7 millones de personas, donde cantó Bad Bunny
Economía

Super Bowl: Este es el movimiento económico del evento de fútbol americano que llega a 127,7 millones de personas, donde cantó Bad Bunny

Fenómeno El Niño entra en vigilancia, ¿cómo se preparan y qué acciones toman los sectores y las empresas ante esto?
Día 1

Fenómeno El Niño entra en vigilancia, ¿cómo se preparan y qué acciones toman los sectores y las empresas ante esto?