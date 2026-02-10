Tipo de cambio: ¿En cuánto está el dólar este martes 10 de febrero?

El tipo de cambio para este martes 10 de febrero es de S/3,36 según el Banco Central de Reserva Del Perú (BCRP). En la jornada del lunes la moneda cerró en S/3,3570.

Al cierre el dólar se mantuvo estable con ligera tendencia a la baja, llevando a la moneda a un precio máximo de S/3,3590 y mínimo de S/3,3550.

Proyección del dólar en Perú en 2026

De acuerdo con el más reciente análisis del Departamento de Estudios de Renta 4, el dólar podría experimentar un periodo de mayor volatilidad durante el primer semestre de 2026 y alcanzar niveles cercanos a S/3,60 hacia julio, impulsado principalmente por el ruido político asociado al proceso electoral.

Superado el período electoral, el escenario cambiaría. Renta 4 proyecta que el tipo de cambio iniciaría una corrección hacia niveles cercanos a S/3,40 a diciembre de 2026, apoyado en una menor presión externa y en la fortaleza estructural de la economía peruana.

Por otro lado, Sura Investments tienen una lectura distinta. Sus analistas prevén que el dólar mantendría una tendencia a la baja en el mediano plazo, influida por la expectativa de dos recortes de tasas en Estados Unidos y por el déficit fiscal estadounidense, que representa un riesgo relevante para la divisa.