Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

En la jornada del lunes la moneda cerró en S/3,3570. (Foto: Andina)
En la jornada del lunes la moneda cerró en S/3,3570. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El tipo de cambio para este martes 10 de febrero es de S/3,36 según el Banco Central de Reserva Del Perú (BCRP). En la jornada del lunes la moneda cerró en S/3,3570.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Tipo de cambio: ¿En cuánto está el dólar este martes 10 de febrero?
Perú

Tipo de cambio: ¿En cuánto está el dólar este martes 10 de febrero?

Del show al scroll: cómo el Super Bowl de Bad Bunny encendió la conversación de las marcas en el Perú, ¿quiénes fueron las ganadoras?
Perú

Del show al scroll: cómo el Super Bowl de Bad Bunny encendió la conversación de las marcas en el Perú, ¿quiénes fueron las ganadoras?

Fibra Prime acelera su expansión rumbo al 2030: “Era el momento perfecto para hacer una colocación de US$120 millones”
Día 1

Fibra Prime acelera su expansión rumbo al 2030: “Era el momento perfecto para hacer una colocación de US$120 millones”

Bad Bunny, el puertorriqueño que hizo historia en los Grammys 2026 y en el Super Bowl: las cifras detrás del gran éxito de Benito
Perú

Bad Bunny, el puertorriqueño que hizo historia en los Grammys 2026 y en el Super Bowl: las cifras detrás del gran éxito de Benito