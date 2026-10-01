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Topes a la inclusión financiera

“Los topes a las tasas de interés no solo no solucionan el problema que se proponen enfrentar, sino que lo terminan agravando”.

    Jorge Antonio Delgado
    Por

    Presidente del Consejo Latinoamericano de Finanzas Inclusivas (COLAFI)

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    Resumen

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    "Desde edictos de control de precios en el Imperio Romano que provocaron escasez y mercados negros, hasta las leyes modernas para congelar los alquileres, que terminaron por restringir el acceso a la vivienda a miles de personas sin hogar, los topes a las tasas de interés —vigentes desde hace cinco años en el Perú— son otro buen ejemplo en esa lista". (Foto: GEC)
    "Desde edictos de control de precios en el Imperio Romano que provocaron escasez y mercados negros, hasta las leyes modernas para congelar los alquileres, que terminaron por restringir el acceso a la vivienda a miles de personas sin hogar, los topes a las tasas de interés —vigentes desde hace cinco años en el Perú— son otro buen ejemplo en esa lista". (Foto: GEC)

    La historia de la economía está llena de políticas que nacieron con buenas intenciones, pero que acabaron creando problemas mucho más graves que los que se proponían arreglar. Desde edictos de control de precios en el Imperio Romano que provocaron escasez y mercados negros, hasta las leyes modernas para congelar los alquileres, que terminaron por restringir el acceso a la vivienda a miles de personas sin hogar, los topes a las tasas de interés —vigentes desde hace cinco años en el Perú— son otro buen ejemplo en esa lista.

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