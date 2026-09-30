El dólar cerró este miércoles 30 de septiembre en S/3,433, por debajo de los S/3,441 de la jornada anterior, lo que representó una apreciación del sol de 0,23%. La sesión estuvo marcada por una moderación de las expectativas sobre las tasas de interés en Estados Unidos tras conocerse un dato de inflación menor al esperado, mientras que en el mercado local los flujos de fin de mes acompañaron el movimiento del tipo de cambio.

“El dato de inflación PCE de agosto redujo las expectativas de una nueva subida de tasas de la Reserva Federal en octubre, cuya probabilidad se ubica ahora alrededor de 40%”, explicó Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista. Pese a ello, el Índice del Dólar Estadounidense (DXY) avanzó 0.05% y los rendimientos de los bonos del Tesoro se mantuvieron elevados: la tasa a 10 años alcanzó 5,293% y la de 30 años llegó a 5,638%.

En los mercados de materias primas, el petróleo WTI subió 1,34% hasta US$ 90,58 por barril. Los metales, en cambio, cerraron a la baja: el oro retrocedió 0,59%, la plata 2,01%, el cobre 0,55% y el zinc 0,80%. En Latinoamérica, el peso colombiano avanzó 0,41% y el real brasileño 0,31%, mientras el peso mexicano cayó 0,17%.

En el mercado local, el USD/PEN pasó de S/ 3,441 a S/ 3,433, acumulando una apreciación de 0.8 céntimos. Durante la jornada, el tipo de cambio fluctuó entre S/ 3,424 y S/ 3,435, con un volumen negociado de US$ 489.9 millones. El sol mostró mayor fortaleza pese a que las tasas estadounidenses se mantuvieron elevadas, apoyado por los flujos propios del cierre de mes. Por su parte, el BCRP no renovó sus swaps cambiarios venta.

“De cara a los próximos días, la atención estará puesta en los datos de inflación mensual y anual de septiembre, que serán relevantes para evaluar las condiciones monetarias locales”, agregó Huayta.

Efectos de El Niño

Hoy se negociaron $489 millones en el mercado spot interbancario,21% menos del flujo visto ayer ($613 millones). La moneda estuvo en los siguientes niveles: inicio 3,4350, cierre 3,4410, promedio 3,4330, mínimo 3,4240 y máximo 3,4350. Hoy hubo vencimiento de swap cambiario venta por S/66.5 millones por parte del BCRP los cuales no fueron renovados. Se observó flujo two-way tanto de corporativo local como agente offshore.

En Perú, la Cepal estima que un escenario extremo de El Niño podría reducir en hasta 4.1 puntos porcentuales el crecimiento del PBI de Perú, principalmente por daños en agricultura, pesca e infraestructura asociados a lluvias e inundaciones severas.

El índice PCE subyacente de EEUU aumentó 0,2% mensual en agosto, por debajo del 0,3% previsto, mientras el dato de julio fue revisado a la baja de 0,2% a 0,1%. En términos anuales, la inflación subyacente se ubicó en 3,0%, por debajo del 3,3% esperado. Los resultados muestran una moderación y podrían aliviar parcialmente las expectativas de nuevas subidas de tasas, aunque la inflación todavía permanece por encima del objetivo de 2% de la Reserva Federal.