El cierre de dólar para hoy 30 de setiembre. FOTO: LESLIE SEARLES / EL COMERCIO
El cierre de dólar para hoy 30 de setiembre. FOTO: LESLIE SEARLES / EL COMERCIO
/ LESLIE SEARLES
Por Redacción EC

El dólar cerró este miércoles 30 de septiembre en S/3,433, por debajo de los S/3,441 de la jornada anterior, lo que representó una apreciación del sol de 0,23%. La sesión estuvo marcada por una moderación de las expectativas sobre las tasas de interés en Estados Unidos tras conocerse un dato de inflación menor al esperado, mientras que en el mercado local los flujos de fin de mes acompañaron el movimiento del tipo de cambio.

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