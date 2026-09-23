Nissan ha estado presente en el mercado automotriz peruano desde hace 69 años. Si bien es la segunda marca con mayor recordación espontánea, de acuerdo con el Estudio de Marcas 2026 de Arellano Consultoría, esto no ha ido de la mano con las ventas del fabricante nipón en los últimos años.

Es así que a agosto de este año, Nissan se ubica en el puesto 22 de ventas de vehículos livianos nuevos con 1.740 unidades vendidas, según la Asociación Automotriz del Perú (AAP). En el 2024, estaba en el puesto 7 del mercado.

Relanzamiento

En enero de este año Nissan firmó un acuerdo con Astara para su distribución exclusiva en Perú y Chile. En ese marco, la distribuidora vehicular prepara el relanzamiento de la marca japonesa para este 24 de setiembre, aunque desde mayo ya maneja su representación en nuestro país.

Si bien este año es uno de transición, la expectativa hacia fines del 2026 es alcanzar y superar un nivel de ventas de 400 unidades mensuales, indica Felipe Sarria, gerente general de Nissan, comenta a Día1.

Para el 2027, la meta de la marca es llegar a unas 7.000 unidades vendidas, umbral que superó por última vez en el 2021 (8.843 unidades).

Asimismo, Nissan apunta a alcanzar a fines del año un 2,5% de participación de mercado y, bajo una meta ambiciosa, llegar al 5% en un plazo de tres años. Actualmente el ‘market share’ del fabricante japonés es de 1%, según la AAP.

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¿Qué aspectos contemplará este relanzamiento? De acuerdo con Sarria, se espera la renovación del 90% del portafolio vehicular de la marca para el 2027.

Si bien habrá un foco en SUV y ‘Pick ups’, el ejecutivo precisa que no se dejará de lado los sedanes, dado que tienen ‘heavy users’ con vehículos como el Sentra o el Urvan –furgoneta comercial-. Asimismo, habrá un trabajo en el segmento electrificado ‘e-Power’ para contar no solo con híbridos autorrecargables, sino también con híbridos enchufables.

Otro aspecto, comenta, es el acercamiento que realizarán con las generaciones más jóvenes, como los Millennials y la Generación Z, mediante contenido en redes sociales.

Por otro lado, la marca apunta a que el 30% de su volumen de ventas sea a clientes corporativos. En ese sentido, Sarria agrega que, para el caso de la ‘pick up’ Frontier, van a configurar su portafolio para que esté bajo el concepto de ‘work and play’, para que no solo sea un vehículo de trabajo.

Respecto a la red de ventas de Nissan, el ejecutivo precisa que hay diversos concesionarios que continuarán bajo la gestión de Astara y otros nuevos que se van a incorporar. Es así que la distribuidora apunta a pasar de 14 a 20 puntos de venta para fines de 2027, cubriendo así el 90% del mercado potencial.