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Resumen

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Felipe Sarria, gerente general de Nissan Perú. (Foto: César Campos)
Felipe Sarria, gerente general de Nissan Perú. (Foto: César Campos)
Por Christian Silva

Nissan ha estado presente en el mercado automotriz peruano desde hace 69 años. Si bien es la segunda marca con mayor recordación espontánea, de acuerdo con el Estudio de Marcas 2026 de Arellano Consultoría, esto no ha ido de la mano con las ventas del fabricante nipón en los últimos años.

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