El proyecto Romina, de Volcan Compañía Minera, tiene una vida útil proyectada hasta el 2038 y será desarrollado como una operación integrada con la unidad Alpamarca, informó Miguel Sánchez, gerente general adjunto de la compañía, durante el Desayuno Empresarial organizado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP).

Según el ejecutivo el proyecto permitirá dar continuidad al complejo minero que cuenta con una inversión inicial de Capex de US$115 millones, más una inversión de CAPEX de sostenimiento de entre US$6-8 millones anuales.

El ejecutivo explicó que el desarrollo de Romina forma parte de una estrategia de crecimiento que no se limita al nuevo yacimiento, sino que busca aprovechar la infraestructura existente y generar un circuito integrado con Alpamarca.

Sánchez recordó que los trabajos de exploración se remontan a años anteriores y que la primera perforación diamantina del proyecto se realizó en 2013, después de diversas campañas de mapeo, muestreo y geofísica.

Romina se ubica en la provincia de Huaral, a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar y contempla operaciones subterráneas y a tajo abierto. El mineral producido será trasladado hacia la planta concentradora de Alpamarca, ubicada en Junín, donde se realizará su procesamiento.

Alpamarca se prepara

El gerente general adjunto de Volcan indicó que la continuidad de Romina estará estrechamente vinculada a la capacidad de procesamiento de Alpamarca. La planta concentradora, que actualmente cuenta con una capacidad instalada de 2.500 toneladas por día, viene siendo acondicionada para recibir el mineral de alta ley de Romina.

Sánchez adelantó que la nueva capacidad estará lista en febrero de 2027, lo que permitirá consolidar el circuito de procesamiento asociado al proyecto Romina. Agregó que este desarrollo resulta relevante porque la estrategia de Volcan busca que Romina no sea una operación aislada, sino que utilice infraestructura ya existente en Alpamarca. La compañía ha señalado que esta integración permite optimizar el proceso, reducir costos operativos y aprovechar activos construidos previamente.

La conexión entre ambos activos se ha fortalecido con la culminación del túnel de integración, que permite transportar el mineral desde Romina hacia la planta concentradora. Enfatizó que el nuevo foco está puesto en la capacidad que tendrá el circuito integrado una vez completadas las adecuaciones.

“Ese clúster, el clúster norte, es un clúster muy importante para nosotros. Es parte del futuro de la compañía”, finalizó Sánchez al referirse a la zona de Romina y a los proyectos que la compañía viene evaluando alrededor de este activo.