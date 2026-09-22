Romina se ubica en la provincia de Huaral, a más de 4,000 metros sobre el nivel del mar y contempla operaciones subterráneas y a tajo abierto. El mineral producido será trasladado hacia la planta concentradora de Alpamarca, ubicada en Junín, donde se realizará su procesamiento. Foto: GEC.
Romina se ubica en la provincia de Huaral, a más de 4,000 metros sobre el nivel del mar y contempla operaciones subterráneas y a tajo abierto. El mineral producido será trasladado hacia la planta concentradora de Alpamarca, ubicada en Junín, donde se realizará su procesamiento. Foto: GEC.
Por Redacción EC

El proyecto Romina, de Volcan Compañía Minera, tiene una vida útil proyectada hasta el 2038 y será desarrollado como una operación integrada con la unidad Alpamarca, informó Miguel Sánchez, gerente general adjunto de la compañía, durante el Desayuno Empresarial organizado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP).

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