Volcan Compañía Minera define su nueva hoja de ruta: expansión de proyecto Romina, valorización de Puerto de Chancay y plan integral para Cerro de Pasco

¿Cómo está parado Volcan a un año y medio de su adquisición por Integra Capital?

La verdad es que nos agarra en un momento fantástico porque la semana pasada terminamos de colocar US$750 millones de deuda en el mercado norteamericano, refinanciando absolutamente toda nuestra deuda por segunda vez en un plazo de poco más de 12 meses.

¿Esto tiene que ver con la noticia de recompra de bonos anunciada hace unos días?

Eso es una parte. La historia de esta refinanciación de todos nuestros pasivos comienza cuando Glencore (Suiza) anunció que quería vender su participación ‘controlante’ en Volcan (febrero del 2023). Fue un momento bastante difícil para la empresa, porque los precios de los metales estaban cayendo a un punto mínimo en momentos en los que atravesaba problemas productivos y tenía que hacerle frente, además, a amortizaciones del préstamo sindicado que había hecho con un grupo de once bancos.

¿Fue entonces cuando apareció Integra?

En ese momento Glencore anunció una transacción para vender su participación accionaria a Transition Metals, que es una entidad controlada por Integra Capital, grupo inversor argentino especializado en gestión de ‘liability management’.

Un grupo que ya tiene dos compras importantes con Telefónica del Perú.

Dos compras importantes qué requieren muchísima atención y gestión.

Y ambas empresas con grandes deudas. Todo el mundo miraba con sorpresa el precio de compra de Volcan por apenas US$20 millones. ¿El problema era la deuda que dejaba Glencore?

Exactamente. [La empresa] tenía casi US$800 millones de deuda con cláusulas qué implicaban un riesgo real, de tal manera que cuando vendiese las deudas se hiciesen efectivas. No eran solamente US$20 millones. Era un riesgo latente de tener que pagar o entrar en ‘default’. Es importante todo este preámbulo que estoy haciendo, porque el primer mensaje que dio José Luis Manzano, presidente de Integra Capital, fue el siguiente: “Vamos a honrar todas nuestras obligaciones”.

¿Y lo están consiguiendo?

Nuestro objetivo es refinanciar esa deuda para que todos los que confiaron en Volcan cobren. Fueron muchos meses de negociación. 2024 fue un año transformacional para Volcan, donde la parte financiera fue solamente el puntapié, a pesar de los problemas.

El billonario argentino José Luis Manzano, presidente de Integra Capital, se comprometió a pagar las deudas dejadas por Glencore en Volcan. (Foto: Ecojournal)

¿Qué problemas tuvieron?

Tuvimos problemas productivos importantes debido a paralizaciones por períodos extendidos de casi 45 días en nuestra relavera Rumichaca, que atiende al complejo de producción Yauli (Junín). Estamos hablando del 60% de los ingresos de Volcan que estuvieron frenados durante casi 45 días.

¿Y eso por qué razón?

Hubo un conflicto de interpretación relacionado con permisos de operación para la relavera, pero ese conflicto se resolvió debido a la buena disposición de las partes y, básicamente, el riesgo fue mitigado [...]. Fue un contexto de ‘permisología’ complicada que a nosotros nos dio muchas lecciones.

¿Qué aprendieron de este primer acercamiento con la permisología peruana?

Establecimos una fuerza especial para permisología qué llamamos el task force. Es como una fuerza S.W.A.T. para nosotros. Está constituido por los mejores de cada una de las áreas de la empresa y busca solucionar los problemas y avanzar las cuestiones difíciles. Y nos ha dado un resultado fantástico. El primero fue solucionar este desencuentro con las autoridades.

¿A pesar de las dificultades lograron refinanciar la deuda que dejó Glencore?

A pesar de todo eso logramos negociar con nuestros acreedores (los bancos y los bonistas), solucionamos los problemas con las autoridades y empezamos a empoderar a los gerentes de mina para darles responsabilidad e independencia para que puedan traer iniciativas de productividad y costos. Todo eso fue el motor de impulso para que, en este momento trágico, todo empiece a mejorar. Desde entonces no paramos de crecer.

El reporte anual del 2024 menciona que han obtenido más ingresos que en años previos.

Crecimos en el 2024 en comparación con el 2023. El 2025 sigue la misma tendencia y el 2026 va a ser igual, no solo porque nuestro proyecto estrella Romina va a entrar en producción, sino porque la gestión y optimización de nuestras operaciones sigue dando frutos, lo que tiene efectos motivadores muy fuertes en nuestros trabajadores, porque ven que tienen éxito, y nosotros lo celebramos.

CHANCAY Y MINAS

¿Volcan sigue teniendo participación en el puerto de Chancay?

Sí. Volcan tiene, aproximadamente, el 12% de las acciones Clase A de Chancay a través de Inversiones Peruanas Chancay (IPECH) con una estructura accionaria que replica el accionariado de la empresa. A través de esta subsidiaria tenemos el 12% de acciones con poder de voto.

Volcan posee el 12% de las acciones con poder de voto en el puerto de Chancay. Foto: Andina/ Daniel Bracamonte.

¿Integra se interesó en Volcan por su participación en Chancay?

No. Lo que veía Integra Capital era el potencial minero de Volcan. El puerto fue un lindo ‘upside’, pero recuerden que, en el momento en que se realizó la transacción, no se sabía mucho sobre el valor del puerto. Estaba, todavía, a un año de empezar operaciones. Entonces, era bien difícil decir cuánto valía y resulta que es un activo interesantísimo para dinamizar la economía del país. Creemos que es un activo que puede entregar muchísimo valor a los accionistas.

Al final, Integra tienen el pie puesto en Volcan, Telefónica del Perú y el puerto de Chancay.

Sí, estamos muy involucrados y es una apuesta muy grande en el Perú. Chancay vino solo, pero Telefónica fue una decisión activa de la empresa. Sólo haces algo así si realmente te gusta la jurisdicción y confías en su capacidad de generar valor y crecimiento. Integra Capital lo percibió apropiadamente y se siente muy cómodo invirtiendo en el Perú y su ecosistema en general.

¿Qué minas sigue operando Volcan?

Tenemos cinco unidades mineras: Yauli (minas San Cristóbal, Andaychagua y Ticlio), Cerro de Pasco (el tajo abierto y la planta de óxidos), Chungar (minas Animón e Islay), Alpamarca y Romina, que es este nuevo proyecto que nos energiza tanto en Volcan.

¿De esos, cuáles son los activos más importantes?

El 60% de nuestra producción viene de Yauli, el 20% de Cerro de Pasco, el 15% de Chungar y solamente el 3% viene de Alpamarca porque está llegando al fin de su vida útil. Cuando Romina entre en producción ese porcentaje va a incrementarse sustancialmente. Esperamos que arriba del 15%.

¿Cuánto están produciendo ahora?

En los últimos doce meses la compañía produjo más de 240 mil toneladas de zinc, más de 60 mil toneladas de plomo y, aproximadamente, 14 millones de onzas de plata. El 50% de nuestras ventas proviene del zinc, el 35% de la plata y el 11% del plomo.

¿Y el 4% restante?

Principalmente es cobre y oro. Tenemos más de US$1.000 millones en ventas y un poco más de US$470 millones de EBITDA con un margen del 42%.

Volcan se desprendió de sus dos centrales hidroeléctricas para obtener cash.

ACTIVOS NO ESTRATÉGICOS

¿Piensan desprenderse de algún activo minero o no estratégico?

Estamos separando los activos que queremos monetizar en una bolsa que llamamos Activos no Estratégicos, porque somos una minera líder nacional y regional en producción de zinc, plata y plomo. Lo que no somos es una desarrolladora inmobiliaria. El año 2024 fue muy duro, y la disposición de activos no estratégicos es una oportunidad de generar cash, qué es muy necesario en ese momento para fortalecer las finanzas de la compañía.

¿Cuáles son esos activos no estratégicos?

Son dos centrales hidroeléctricas y nuestra participación accionaria en Cementos Polpaico, que es la cementera chilena. Y los terrenos aledaños al puerto de Chancay, que es una posición de real estate qué está consolidada en una unidad de negocios que llamamos Roquel Global.

¿Qué activos han vendido?

Vendimos las dos centrales hidroeléctricas por US$80 millones y luego las cosas empezaron a mejorar sustancialmente. Los activos que no vendimos siguen en ese paquete de Activos no Estratégicos.

¿Piensan vender el negocio de real estate en Chancay?

Estamos analizando la mejor forma de maximizar su valor. Puede ser través de una venta o un joint venture o una nueva escisión del proyecto. No creemos ser los mejores capacitados para desarrollar ese proyecto. Nosotros queremos ser los líderes en minería en el país.

Tengo entendido que la automotriz BYD tenía o tiene la intención de construir una fábrica de autos eléctricos en esa zona.

Nosotros hemos escuchado cosas similares de muchas contrapartes. Entonces, creemos que tiene un valor muy importante y queremos encontrar la forma de maximizar ese valor para los accionistas de Volcan.

PROYECTO ROMINA

¿Para el 2027 piensan producir 300 mil toneladas de zinc? ¿Ese es el objetivo de Volcan?

Bueno, queremos cruzar las 300 mil toneladas.

El proyecto Romina utilizará las instalaciones de la mina Alpamarca, actualmente en proceso de cierre.

¿Con eso, en qué posición estarían en producción de zinc?

Somos los segundos productores nacionales de zinc y los segundos en plata. Antamina es (más) grande en producción de zinc, pero en un mal año suyo podríamos ser los primeros. Nosotros producimos ahora 243 mil toneladas de zinc y Romina va a añadir 70 mil toneladas más.

¿Cómo están avanzando en Romina?

Romina está avanzando muy bien. Está al 70% de construcción, lo cual incluye el túnel que la conectará con la planta de Alpamarca porque la infraestructura de procesamiento y las relaveras de esta unidad minera está llegando al final de su vida útil este año o inicios del siguiente. Carece de recursos económicos que puedan ser procesados.

¿Cuánto piensan invertir en Romina?

El Capex de construcción es de US$140 millones, pero durante su vida útil, en los próximos 13 años, vamos a invertir otros US$200 millones. Va ser una inversión US$340 millones o US$ 350 millones.

¿Qué viene después de Romina?

Tenemos unos proyectos polimetálicos y otros con perspectivas muy alentadoras de cobre y plata, pero son proyectos en etapas iniciales. Lo que está más cerca de producción es la capacidad que tenemos de expandir Romina. Entonces, ¿qué viene después de Romina? Más Romina. Nuestra aproximación es muy conservadora en el uso de nuestros recursos para no encontrarnos, nuevamente, en una situación delicada, financieramente hablando.

¿Cuál es el potencial de Romina?

Tiene mucho potencial. Tanto Romina Central como Santa, que son depósitos aledaños, podrían duplicar su capacidad productiva por los 13 años de vida útil. Nuestro foco principal, ahora, es poner Romina en producción. Queremos entregarla a mediados del 2026 con su primera producción comercial. Pero, paralelo a eso, viene más Romina para poder hacer realidad esta expectativa que tenemos de aprovechar su potencial en nuestro perfil productivo.

¿Cuándo emprenderían la ampliación de Romina?

Romina va a procesar 3.000 toneladas de mineral por día. Pero, en esta nueva visión de Romin, podríamos estar hablando de 5.000 toneladas por día hacia los años 2028 o 2029, porque solo los permisos ambientales llevan dos años y medio.

Volcan evalúa reactivas el tajo de Cerro de Pasco, detenido hace varios años.

CERRO DE PASCO

¿Qué piensan hacer con el tajo de cerro de Pasco, detenido hace varios años?

Lo primero que quiero decir al respecto es que vamos a focalizarnos en un análisis responsable de las opciones y el futuro de la unidad minera Cerro de Pasco, en cuestiones ambientales, de gestión hídrica, salud y potencial económico, que son cosas que tienen que ir de la mano y que han generado ruido en la ciudad de Cerro de Pasco. Nosotros queremos ser parte de la solución, aunque no hayamos sido parte de un presunto problema (ambiental).

¿Piensan reanudar la explotación del tajo abierto?

Creemos que hay oportunidades en el stockpile y en la continuidad de la vida del tajo abierto por, aproximadamente, diez años más.

¿Ahora están produciendo algo?

Ahora está detenido. Nosotros no tenemos ninguna expectativa de reiniciar cualquier tipo de actividad en contra de la ciudadanía. Allí hay un montón de recursos mineros, pero no va de la mano con esta gestión holística qué te estoy mencionando.

¿Una posibilidad sería, también, cerrar definitivamente y remediar el tajo?

Una opción es cerrar y empezar a trabajar en la remediación, pero eso implicaría tomar decisiones difíciles, como inundar el tajo abierto. ¿Qué consecuencias podría llegar a tener eso? Nosotros creemos que el futuro de Cerro de Pasco viene por otro lado.

¿Viene por reanudar la producción en el tajo?

Por un futuro productivo que puede seguir generando valor para los stakeholders. Sabemos que hay un bagaje, un legado, con todo lo que significa (la contaminación por) plomo en sangre de los habitantes de Cerro de Pasco. Allí tenemos iniciativas para trabajar con las universidades y contribuir con hospitales y clínicas para realizar monitoreos y hacer un efecto positivo. En la medida que podamos realizar actividad que nos pueda generar recursos, podemos ser un mejor ciudadano corporativo.

¿Cuál es el objetivo de Volcan en el mediano y largo plazo?

El objetivo es fortalecer nuestra posición de liderazgo en los metales que producimos. Tenemos un camino de crecimiento muy ambicioso con Romina y más Romina, pero también con los proyectos Zoraida, Palma, Santa Bárbara y nuestro ‘joint venture’ con Antofagasta Minerals.

Finalmente, ¿qué es Volcan 4.0?

Esa es una muy buena pregunta. El estandarte de Volcan 4.0 es el proyecto Romina.

¿Romina sería la primera mina nativa digital de Volcan?

Sí. Es una mina a la vanguardia de la utilización de la tecnología porque emplea la gran mayoría de sus equipos con control remoto, telemetría, gestión remota de ciclos productivos y gestión de los trabajadores en tiempo real con conectividad total. Significa que hay fibra óptica en cada rincón de la mina. Allí es hacia dónde queremos ir nosotros como compañía.