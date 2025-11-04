Juan Saldarriaga
Volcan Compañía Minera define su nueva hoja de ruta: expansión de proyecto Romina, valorización de Puerto de Chancay y plan integral para Cerro de Pasco
La argentina Integra Capital hizo noticia en mayo del año pasado con la compra de Volcan por, apenas, US$20 millones. Detrás había, sin embargo, una cuantiosa deuda, que la empresa acaba de refinanciar, levantando US$750 millones en el mercado internacional. “Eso ratifica la confianza de los inversores en el camino que está llevando la compañía”, anota Luis Fernando Herrera, CEO del productor polimetálico, en esta entrevista.

