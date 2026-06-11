Hoy se inició la cuarta edición de la Expo SNI Industria, organizada por la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) en el marco de su 130 aniversario, que se llevará a cabo del 10 al 12 de junio. En la inauguración, el presidente de la SNI, Felipe James, resaltó que el Perú tiene la oportunidad de ser una plataforma industrial para Sudamérica que genere valor agregado, incorpore tecnología y empleos de calidad.

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“Por ello con la Expo SNI Industria queremos ayudar a construir un sector manufacturero más moderno y queremos que este encuentro sea un punto de partida para nuevas inversiones y alianzas; y así impulsar la transformación productiva del Perú”, sostuvo James.

Por su parte, el ministro de la Producción, César Quispe, indicó que la industria se ha consolidado como el segundo sector de mayor contribución a la economía nacional, que sostiene a 1.6 millones de puestos de trabajo y comprende a 200 mil empresas.

“Es el motor central de nuestro desarrollo y el que mejor paga a sus empleados. Por eso, estamos convencidos de que es fundamental trabajar mediante programas como ProInnóvate para encadenar a las grandes empresas con las mipymes”, manifestó.

El viceministro de Comercio Exterior, César Augusto Llona Silva, resaltó que solo con nuevos motores de desarrollo podremos seguir compitiendo con éxito en los mercados internacionales y, en ese sentido, la SNI es un aliado que permite, con espacios como la Expo SNI Industria, visibilizar la capacidad productiva y potencial innovador.

En esa línea, el presidente de la Comisión Organizadora de la Expo SNI Industria, Román Miu, resaltó que el encuentro es una gran plataforma para atraer inversiones y abrir nuevos mercados para los productores de las diversas regiones del país.

A su turno, el presidente de la Comisión Organizadora por los 130 años de la SNI, Alejandro Daly, destacó que la feria exhibe a los visitantes los adelantos, tecnología y el esfuerzo de los industriales peruanos por salir adelante en un mundo más competitivo.

La feria industrial, que se proyecta como la más importante del Pacífico Sudamericano, reúne a 90 compradores internacionales provenientes de 20 países como Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Francia, Guatemala, México, Países Bajos, Panamá, Paraguay, Reino Unido y República Dominicana, entre otros.

Más de 300 stands de diversos sectores

El evento contará con 7.500 metros cuadrados y se despliegan más de 300 stands de diversos sectores como energía e infraestructura eléctrica; cuidado personal, cosmética y salud; envases, embalajes y equipamiento industrial; industria textil y confecciones e industria química.

También hay espacios dedicados a industria de la defensa y seguridad; proveedores para la industria alimentaria; proveedores para la minería y la metalmecánica; servicios para la industria; y tecnología, innovación y robótica, entre otros.

Asimismo, la Expo cuenta con un pabellón que reunirá a empresas internacionales líderes en tecnología e innovación, las cuales exhibirán soluciones de última generación en inteligencia artificial, robótica y transformación digital.

Foro Central con expertos internacionales

Uno de los principales atractivos de la Expo Industria 2026 es el Foro Central por los 130 años de la SNI, que reunirá a destacados representantes de los sectores público, privado y académico para analizar los retos y oportunidades de la industria peruana.

Encuentros especializados

Durante los tres días del evento se desarrollarán diversos encuentros especializados enfocados en temas clave para el crecimiento productivo y la competitividad del país.

Economía circular e innovación

Como parte de la agenda también se desarrollará la Rueda de Tecnología y Soluciones Circulares, iniciativa que promoverá la vinculación entre empresas y proveedores de soluciones innovadoras orientadas a la sostenibilidad, la eficiencia y la competitividad industrial.

Asimismo, se realizará la Ideatón Industria Circular 2026, que convocará a estudiantes universitarios para desarrollar propuestas innovadoras frente a desafíos reales de la industria peruana en materia de sostenibilidad y economía circular, fortaleciendo la articulación entre la academia, el sector privado y la cooperación internacional.