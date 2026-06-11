Resumen

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La Expo cuenta con un pabellón que reunirá a empresas internacionales líderes en tecnología e innovación, las cuales exhibirán soluciones de última generación en inteligencia artificial, robótica y transformación digital. Foto: Produce.
La Expo cuenta con un pabellón que reunirá a empresas internacionales líderes en tecnología e innovación, las cuales exhibirán soluciones de última generación en inteligencia artificial, robótica y transformación digital. Foto: Produce.
Por Redacción EC

Hoy se inició la cuarta edición de la Expo SNI Industria, organizada por la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) en el marco de su 130 aniversario, que se llevará a cabo del 10 al 12 de junio. En la inauguración, el presidente de la SNI, Felipe James, resaltó que el Perú tiene la oportunidad de ser una plataforma industrial para Sudamérica que genere valor agregado, incorpore tecnología y empleos de calidad.

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