Tras la preocupación de gremios empresariales sobre un supuesto aumento del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), el Ministerio de Economía y Finanzas emitió un comunicado para descartar que se esté preparando una propuesta para elevarlo.

De acuerdo al MEF, actualmente los indicadores económicos del país mantienen una evolución favorable. El crecimiento de la actividad económica continúa consolidándose, la recaudación tributaria registra resultados positivos y las cuentas fiscales siguen una trayectoria consistente con los objetivos de responsabilidad y sostenibilidad fiscal.

En ese contexto, la cartera aseguró que no existe ninguna condición económica o fiscal que determine la necesidad de incrementar las tasas del Impuesto Selectivo al Consumo ni de adoptar las medidas tributarias que vienen siendo atribuidas al Ministerio de Economía y Finanzas.

“Las versiones que señalan que el MEF estaría promoviendo o impulsando un aumento del ISC carecen de sustento y no corresponden a decisiones, propuestas o iniciativas oficiales de esta cartera”, resaltó el MEF.

📢 #ComunicadoMEF | El Ministerio de Economía y Finanzas informa lo siguiente: @presidenciaperu pic.twitter.com/Ncm1YHcMwT — Ministerio de Economía y Finanzas (@MEF_Peru) June 14, 2026

Asimismo, hicieron una invocación a evitar pronunciamientos sin contar con la versión oficial, para no generar incertidumbre innecesaria entre los agentes económicos y afectar las expectativas de inversión y consumo en un momento en que el país requiere estabilidad y confianza.

Hasta ayer, El Comercio buscó el pronunciamiento del MEF sobre el presunto aumento del ISC; un supuesto intento por ampliar el mecanismo de percepción del Impuesto General a las Ventas (IGV) y la reducción de la tasa del ‘drawback’ –restitución arancelaria– de 3% a 1%. No obstante, la cartera no emitió ningún pronunciamiento hasta el cierre de edición.