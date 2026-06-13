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Caída en consumo de bebidas alcohólicas genera cierre de cerveceras
Caída en consumo de bebidas alcohólicas genera cierre de cerveceras
Por Redacción Economía

Tras la preocupación de gremios empresariales sobre un supuesto aumento del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), el Ministerio de Economía y Finanzas emitió un comunicado para descartar que se esté preparando una propuesta para elevarlo.

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