La producción nacional creció 3,73%, en abril de 2026, en comparación con igual mes del año anterior, explicado por la evolución positiva de casi todos los sectores económicos, con excepción de Agropecuario y Minería e Hidrocarburos; así lo informó el jefe del INEI, Dr. Gaspar Morán Flores.

En el mes de análisis, destacó el comportamiento de los sectores Comercio; Construcción; Otros Servicios y Manufactura que explican el 66% del resultado global; secundados por Servicios de Gobierno; Servicios Prestados a Empresas; Alojamiento y Restaurantes; Electricidad, Gas y Agua; Transporte, Almacenamiento y Mensajería; Financiero; Telecomunicaciones y Pesca.

Asimismo, en el informe técnico Producción Nacional se indicó que, en el periodo enero-abril de 2026, la actividad productiva del país creció 3,58% y en los últimos doce meses (mayo 2025-abril 2026) subió en 3,59%.

Sector Agropecuario presentó una variación de -1,64%

En abril de 2026, el sector Agropecuario disminuyó 1,64%, respecto a similar mes del año 2025, explicado por el retroceso de la producción del subsector agrícola (-3,33%), que presentó menores volúmenes de aceituna (-77,6%), piquillo (-42,5%), páprika (-41,2%), café (-12,2%), cacao (-11,6%), papa (-7,2%) y alfalfa (-3,8%), ante la menor superficie sembrada, aunado a factores climáticos adversos (disminución de lluvias).

En tanto que, el subsector pecuario aumentó en 2,03%, ante los mayores volúmenes de porcino (3,7%), leche fresca (2,9%), ave (2,2%) y vacuno (1,3%), entre los principales.

Producción del sector Pesca se incrementó en 1,68%

El sector Pesca creció en 1,68%, en el cuarto mes de 2026, con relación a igual mes del año anterior, debido a la mayor extracción de especies de origen marítimo en 3,54%, destinado al consumo humano directo e indirecto. En la pesca para consumo humano directo destacó la mayor captura de especies para enlatado (49,7%) y congelado (21,6%). En el rubro destinado al consumo humano indirecto (preparación de harina y aceite de pescado) aumentó la captura de anchoveta en 0,87%.

Sector Minería e Hidrocarburos disminuyó en 3,24%

En abril de 2026, el sector Minería e Hidrocarburos se redujo en 3,24%, con relación a igual mes del año anterior, ante la contracción de los subsectores hidrocarburos (-24,75%) y minero metálico (-0,32%).

Producción del sector Manufactura registró un incremento de 2,17%

En abril de 2026, el sector Manufactura registró un crecimiento de 2,17%, con relación al mismo mes del año anterior. Este resultado fue explicado, por el crecimiento de los subsectores fabril primario (4,28%) y fabril no primario (1,38%).

Sector Electricidad, Gas y Agua aumentó en 4,68%

Durante el mes de estudio, el sector Electricidad, Gas y Agua presentó una variación positiva de 4,68%, explicado por el desempeño positivo de los subsectores electricidad (5,19%), gas (1,44%) y agua (1,40%).

Producción del sector Construcción subió en 12,88%

El sector Construcción aumentó en 12,88%, en abril de 2026, respecto a igual mes del año 2025, reflejado en el incremento del consumo interno de cemento (13,92%) y del avance físico de obras públicas (11,22%).

Sector Comercio presentó variación positiva de 7,31%

Durante abril de 2026, el sector Comercio presentó un crecimiento de 7,31%, con relación a similar mes de 2025, ante la mayor comercialización en el canal mayorista (5,73%), segmento en el que destacó la venta de metales (oro, cobre, plata y zinc); materiales de construcción y artículos de ferretería demandados para realización de obras públicas y e infraestructura en empresas del sector privado.

Producción del sector Transporte, Almacenamiento y Mensajería se incrementó en 1,44%

En abril de 2026, la producción del sector Transporte, Almacenamiento y Mensajería creció 1,44%, en comparación con igual periodo del año 2025, dada la mayor actividad en los subsectores transporte (1,48%), así como almacenamiento y mensajería (1,30%).

Sector Alojamiento y Restaurantes se incrementó en 4,48%

El sector Alojamiento y Restaurantes aumentó 4,48%, en abril de 2026, con relación a igual mes del año anterior, por la evolución favorable del subsector restaurantes (4,56%); mientras que, disminuyó el subsector de alojamiento (-2,92%).

Sector Telecomunicaciones y Otros servicios de información mostró variación positiva de 1,03%

Al comparar abril de 2026 con igual mes del año 2025, el sector Telecomunicaciones y Otros servicios de Información mostró un comportamiento positivo de 1,03%, impulsado por el aumento de los subsectores telecomunicaciones (0,75%) y otros servicios de información (3,24%).

Producción del sector Financiero y Seguros subió en 1,01%

En el mes de abril de 2026, el sector Financiero y Seguros creció 1,01%, tras cinco meses consecutivos de resultados negativos. Este desempeño respondió al aumento de los créditos (2,63%) y depósitos (7,48%) del sistema financiero.

Sector Servicios Prestados a Empresas mostró un crecimiento de 3,27%

El sector Servicios Prestados a Empresas se incrementó en 3,27% impulsado por publicidad e investigación de mercados (5,38%), agencias de viajes y operadores turísticos (4,67%), actividades de servicios administrativos y de apoyo (3,02%) y actividades profesionales, científicas y técnicas (2,95%).

Sector Servicios de Gobierno aumentó en 4,08%

El sector Servicios de Gobierno creció 4,08%, debido a las mayores actividades realizadas por las instituciones de la Administración Pública (4,1%) y Defensa (3,9%); no obstante, disminuyeron Otros Servicios de Gobierno (-3,8%).