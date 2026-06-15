Resumen

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En abril de 2026, el sector Agropecuario disminuyó 1,64%, respecto a similar mes del año 2025, explicado por el retroceso de la producción del subsector agrícola, que presentó menores volúmenes de aceituna, papa, café, alfalfa, entre otros. Foto: GEC
En abril de 2026, el sector Agropecuario disminuyó 1,64%, respecto a similar mes del año 2025, explicado por el retroceso de la producción del subsector agrícola, que presentó menores volúmenes de aceituna, papa, café, alfalfa, entre otros. Foto: GEC
Por Redacción EC

La producción nacional creció 3,73%, en abril de 2026, en comparación con igual mes del año anterior, explicado por la evolución positiva de casi todos los sectores económicos, con excepción de Agropecuario y Minería e Hidrocarburos; así lo informó el jefe del INEI, Dr. Gaspar Morán Flores.

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