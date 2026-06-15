Resumen

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Los niveles actuales del tipo de cambio, entre S/3,380 y S/3,390, se consolidan como los mínimos observados en lo que va del año. Foto: Andina.
Los niveles actuales del tipo de cambio, entre S/3,380 y S/3,390, se consolidan como los mínimos observados en lo que va del año. Foto: Andina.
Por Redacción EC

El precio del dólar para hoy culminó en S/3,384, registrando una depreciación de 0,15% frente al cierre previo. Los mercados globales mostraron rendimientos positivos tras el acuerdo provisional entre Estados Unidos e Irán, escenario que contribuyó a una caída de aproximadamente 4,5% en los precios internacionales del petróleo.

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