El precio del dólar para hoy culminó en S/3,384, registrando una depreciación de 0,15% frente al cierre previo. Los mercados globales mostraron rendimientos positivos tras el acuerdo provisional entre Estados Unidos e Irán, escenario que contribuyó a una caída de aproximadamente 4,5% en los precios internacionales del petróleo.

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Según Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista, el dólar global (DXY) cerró con leves pérdidas frente a sus principales pares, llevando al sol y a otras monedas de la región a apreciarse en torno a 0,4% en promedio.

Los niveles actuales del tipo de cambio, entre S/3,380 y S/3,390, se consolidan como los mínimos observados en lo que va del año. “Seguimos atentos a la evolución de los factores externos y locales determinantes para la tendencia en las próximas sesiones”, señaló Huayta.

Por otro lado, Allisson Pérez, trader de Divisas en Renta4 SAB, explicó que durante la jornada, la demanda provino por los corporativos, mientras que la oferta por los no residentes. El tipo de cambio operó en el rango de S/3,3740 a S/3,3890, con un volumen negociado de US$374 millones a un precio promedio de S/3,3800.

En Perú, el Banco Central de Reserva (BCR) resaltó el sólido desempeño de la economía local, aunque mantiene cautela ante los posibles impactos del Fenómeno de El Niño y el ruido electoral. En Estados Unidos, la mejora de la confianza del consumidor y la reducción de las expectativas de inflación refuerzan las perspectivas de estabilidad de precios.