Resumen

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Aunque el interés académico por estos sistemas ha crecido en el país, en el Perú todavía es limitada y se concentra principalmente en proyectos específicos como aulas prefabricadas y hospitales temporales. (Foto: Ralph Zapata)
Aunque el interés académico por estos sistemas ha crecido en el país, en el Perú todavía es limitada y se concentra principalmente en proyectos específicos como aulas prefabricadas y hospitales temporales. (Foto: Ralph Zapata)
Por Redacción EC

La construcción prefabricada podría convertirse en una de las principales herramientas para enfrentar los desafíos de sostenibilidad, productividad y déficit habitacional que atraviesa el Perú, según una investigación publicada en la revista científica Sustainability por Luis Mayo, docente de la maestría en Gestión de la Construcción de la Escuela de Postgrado de la Universidad Tecnológica del Perú (EPGUTP), junto a los estudiantes del programa Mario Galván, Enrique Quesquén y Álvaro Uribe.

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