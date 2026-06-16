La construcción prefabricada podría convertirse en una de las principales herramientas para enfrentar los desafíos de sostenibilidad, productividad y déficit habitacional que atraviesa el Perú, según una investigación publicada en la revista científica Sustainability por Luis Mayo, docente de la maestría en Gestión de la Construcción de la Escuela de Postgrado de la Universidad Tecnológica del Perú (EPGUTP), junto a los estudiantes del programa Mario Galván, Enrique Quesquén y Álvaro Uribe.

El estudio concluyó que la prefabricación tiene el potencial de transformar el sector inmobiliario al permitir proyectos más rápidos, eficientes y sostenibles frente al crecimiento urbano acelerado y la presión sobre los recursos naturales. “Los sistemas prefabricados pueden reducir los tiempos de obra entre un 10% y 25%, además de disminuir los costos directos en alrededor de un 15% en proyectos repetitivos”, explicó Luis Mayo.

Sector avanza lentamente

Aunque el interés académico por estos sistemas ha crecido en el país, representando el 22% de los estudios sudamericanos analizados en la investigación, su aplicación en el Perú todavía es limitada y se concentra principalmente en proyectos específicos como aulas prefabricadas y hospitales temporales.

Según el especialista, mantener modelos tradicionales de construcción representa riesgos importantes para la competitividad del sector. “Los métodos convencionales generan mayores tiempos de ejecución, costos operativos más altos y un mayor impacto ambiental debido al incremento de residuos, uso ineficiente del agua y mayores emisiones contaminantes”, sostuvo.

Además, señaló que estos modelos dificultan responder con rapidez al déficit de vivienda y a las necesidades de infraestructura social.

Construcción sostenible y negocio inmobiliario

La investigación también planteó que la construcción sostenible dejará de ser solo un tema ambiental para convertirse en una ventaja competitiva dentro del negocio inmobiliario y de infraestructura.

A pesar de las barreras iniciales asociadas a la inversión en moldes, equipos y transporte, el estudio identifica beneficios económicos relevantes a mediano plazo gracias a la optimización de recursos y la reducción de trabajos rehechos. “Habrá una integración creciente de tecnologías BIM, gemelos digitales e impresión 3D para optimizar el diseño y montaje de proyectos”, indicó Mayo.

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Asimismo, explicó que el mercado evolucionará hacia soluciones modulares que permitan desarrollar infraestructura como escuelas y hospitales de manera más rápida y eficiente.

Los desafíos pendientes en el Perú

El estudio advirtió que la industria peruana todavía enfrenta retos importantes para acelerar la transición hacia sistemas industrializados.

Entre ellos figuran la falta de normas específicas para sistemas prefabricados, el bajo nivel de formación técnica especializada y la persistencia de percepciones erróneas que asocian estas soluciones con baja durabilidad o informalidad.

Frente a ello, los investigadores plantean fortalecer el marco regulatorio, promover incentivos para la construcción sostenible y aumentar la inversión en investigación y desarrollo. También proponen una mayor articulación entre el Estado, empresa y academia para cerrar las brechas de capacitación e impulsar tecnologías adaptadas a las necesidades del contexto peruano.