/ OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

Todas las plagas juntas

“¿Qué llevarán en el alma millones de votantes que han sufrido todo esto? ¿Qué mensaje querrán darnos? Ya es muy tarde para hacer algo. Ojalá nos den una nueva oportunidad”.

    Carlos Basombrío Iglesias
    Por

    Analista político y experto en temas de seguridad

    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Giovanni Tazza
    Hacía más de 20 años que no ocurría un descalabro en el Megantoni, y justo ahora se produce el peor de todos. Nos quedamos sin gas natural y sin buena parte del gas licuado de petróleo. Y, como si se hubieran puesto de acuerdo, esto coincide con el inicio de la guerra de Trump, que ha hecho subir el precio del petróleo en todas partes; para su desgracia, también en su patria. Y ese es solo el menor de los males que ese salvaje belicismo está ocasionando.

