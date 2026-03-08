Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Policía captura a tres sospechosos por atentado con explosivo en discoteca de Trujillo. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

La Policía Nacional del Perú (PNP) capturó a tres hombres por su presunta vinculación con la explosión registrada la madrugada del 7 de marzo en la discoteca Dalí, en la ciudad de Trujillo, región La Libertad, que dejó al menos 33 personas heridas.

