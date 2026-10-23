El grupo se presentará este 24 de octubre en el Costa 21 de San Miguel | Foto: Difusión
El grupo se presentará este 24 de octubre en el Costa 21 de San Miguel | Foto: Difusión
Por Redacción EC

El dúo mexicano Río Roma se presentará este sábado 24 de octubre en el Costa 21 de San Miguel como parte de su gira “A que no puedes cantar sólo una”, donde también celebrarán sus 15 años de trayectoria.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?