El dúo mexicano Río Roma se presentará este sábado 24 de octubre en el Costa 21 de San Miguel como parte de su gira “A que no puedes cantar sólo una”, donde también celebrarán sus 15 años de trayectoria.

Por ello, como previa a su show en Lima, la agrupación compartió en sus redes sociales el posible setlist que tocarán en la capital peruana, mostrando que presentarían clásicos como “Princesa”, “Tan solo un minuto”, “Amigos no por favor”, “Me cambiaste la vida”, entre otros.

“Familia, les compartimos un poco de lo que podría sonar en nuestros shows en Perú, aunque aún nos guardamos algunas sorpresas”, comentaron en sus redes sociales los hermanos José Luis y Raúl Roma, donde también prometieron varios temas sorpresa.

Setlist de Río Roma en Lima: canciones confirmadas y temas sorpresas

Y es que, mediante su cuenta oficial de Instagram, el dúo compartió un repertorio de 30 canciones divididas entre temas individuales y medleys (compilados). Son en total 13 temas completos y dos bloques temáticos sobre el amor y el desamor que reúnen a las canciones restantes.

Temas individuales

Por eso te amo

Bonito, bonito

Hilo rojo

Tan solo un minuto

Princesa

Día de suerte

Te equivocaste

Amigos no por favor

Todo cambió

No lo beses

Me cambiaste la vida

Persona favorita

Medleys:

Medley desamor: (Barco de papel, Así me decías, Me arrepiento)

Medley amor: (Al fin te encontré, Hoy es un buen día)

Dúo / Medley corto: (Gracias un millón / TQMM)

El gráfico también muestra 12 espacios tachados con barras rojas que ocultan el nombre de los temas sorpresa. Diez de estos corresponden a canciones individuales y dos están ocultas dentro de los medleys.

Horarios y detalles del concierto de Río Roma en San Miguel

Para quienes asistirán al concierto en la Costa Verde, las puertas se abrirán a las 5:00 p.m. y el show empezará a las 9:00 p.m., con una duración de dos horas. Al terminar el evento, la producción habilitará buses de salida gratuitos para los asistentes.

Río Roma

Precios de entradas y restricciones para el concierto

Las entradas siguen a la venta en Teleticket con precios de S/ 318.00 en Platinum, S/ 212.00 en VIP y S/ 129.00 en Tribuna, además de un 15 % de descuento para clientes con tarjeta Banco Falabella.

Para ingresar será obligatorio mostrar el E-Ticket descargado en el celular. Se permite el ingreso de menores desde los 5 años acompañados por un adulto con entrada en la misma zona, y no habrá opción de reingreso al recinto una vez que se valide el boleto, informaron los organizadores.

Entradas y precios para Río Roma en Lima | Foto: Captura de Teleticket

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