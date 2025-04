La cantante y actriz peruano-estadounidense Isabela Merced tiene un rol clave en la serie “The Last of Us 2”. Pero hay una historia personal detrás del nombre con el que hoy se presenta al mundo.

Merced, nacida en Cleveland, Ohio, con raíces peruanas por parte de su madre, se hizo conocida a nivel mundial tras interpretar a Dora en la película infantil junto a un elenco que incluyó a Eugenio Derbez. Antes de ello, participó en la cinta de Michael Bay, entre otras producciones de alto presupuesto en Hollywood.

En 2025, la actriz tiene un rol televisivo interpretando a Dina en la segunda temporada de "The Last of Us", la exitosa serie de HBO protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey. Pero detrás de tanto talento y carisma, hay una historia profunda que marcó su identidad profesional y sus raíces peruana.

En 2019, ella decidió cambiar su nombre artístico, y con ello, abrir un nuevo capítulo en su carrera profesional.

¿Por qué cambió de nombre Isabela Merced?

Isabela Merced en el video de "Agonía". (Foto: Difusión)

La actriz nació con el nombre de Isabela Moner, pero anunció en octubre de 2019 que adoptaría el nombre de Isabela Merced. Según dijo la actriz a Refinery29 en una entrevista por su nuevo álbum musical bilingüe “Papi”, su decisión de cambio de nombre se trataba de un homenaje a su abuela materna fallecida, Yolanda Merced Salazar Pittman.

“Aunque Isabela Moner era mi nombre de pila, Isabela Merced cuenta mi historia y mi futuro”, dijo la actriz.

“Este ha sido un año muy difícil para mis hermanos, mi mamá y para mí. Así es como me despido y doy la bienvenida a un nuevo capítulo con mis seres queridos. Isabela Merced representa todo lo que me ha definido y seguirá definiendo. Representa los valores que me transmitió mi abuela”, declaró.

Su abuela, a quien nunca conoció en persona, ha sido una figura importante en la vida de su madre y, por ende, en la suya. “Mi abuela fue quien trajo a mi madre a Estados Unidos y la razón por la que mi madre tuvo las oportunidades que tanta gente no tiene”, compartió Merced. La actriz cree que su abuela ha sido una especie de ángel guardián para su familia, y esta transformación pública fue también una manera de honrar su legado.

¿Qué simboliza el nuevo nombre Isabela Merced?

Isabela Merced, actriz de ascendencia peruana, también tuvo un papel de reparto en la película "Madame Web". (Foto: @isabelamerced)

El cambio de nombre de Isabela Merced fue, además de artístico, profundamente emocional y espiritual. Para la artista, la figura de su abuela simboliza fuerza, sacrificio y amor familiar. “Era una fuerza de la naturaleza, sin miedo a nada, siempre dispuesta a afrontar cualquier reto y aceptar cualquier desafío. (...) Su día ideal sería un día en la playa con la familia, música, baile y alitas o ceviche. ¡Así soy yo!”, dijo.

Pese a no haberlo contado a muchas personas en ese momento, dijo estar segura de que su familia —especialmente en Perú— se emocionaría con esta decisión. “Estoy segura de que mis familiares, especialmente los de Perú, que conocieron a mi abuela, se conmoverán y se alegrarán de que mi abuela esté feliz dondequiera que esté”, añadió.

Desde entonces, Isabela Merced ha seguido creciendo como artista, reafirmando su identidad y sus raíces peruanas. En 2022, lanzó la canción “Agonía” en colaboración con el DJ peruano Kayfex. El videoclip se filmó en Ayacucho, Perú, con un conjunto de bailarines locales. El fondo del tema estuvo inspirado en la legendaria cantante Yma Súmac y en la historia de “La Agonía de Rasu Ñiti”.