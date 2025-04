La segunda temporada de “The Last of Us” es uno de los títulos televisivos más esperados del 2025 y no es para menos. Tras su estreno en enero del 2023, la ficción basada en el videojuego homónimo de Naughty Dog se convirtió en una de las historias más seguidas no solo en la TV tradicional, sino también en el streaming. Y los 7 nuevos episodios que se lanzarán a partir de este 13 de abril ya vienen generando gran expectativa.

Esta nueva temporada mantendrá a Pedro Pascal y Bella Ramsey en sus aclamados roles de Joel y Ellie, y sumará a nombres de peso al reparto. Entre ellos: las jóvenes estrellas Kaitlyn Dever (como Abby) e Isabela Merced (como Dina), y las leyendas Jeffrey Wright en el rol de Isaac y Catherine O’Hara como la esposa de Eugene.

A nivel trama, la historia depara grandes momentos esperados por los fanáticos de los videojuegos, pero sin duda también un puñado de sorpresas cortesía de la creatividad de sus ‘showrunners’ Craig Mazin y Neil Druckmann, quienes también lideran el equipo de guionistas.

¿De qué trata “The Last of Us 2″?

La segunda temporada de “The Last of Us” se ubicará varios años después de los eventos de la primera. Ellie (Bella Ramsay) ya no es la niña que conocimos, sino una joven adulta que vive en Jackson, Wyoming, junto a Joel (Pedro Pascal) y el resto de la comunidad. Sin embargo, su aparente estabilidad se verá amenazada por un evento trágico que desatará su búsqueda de venganza.

El mundo también ha cambiado. Las facciones humanas han crecido y se han vuelto más agresivas, mientras que los infectados seguirán siendo una amenaza letal. Hay mucho que explorar en torno a ese aspecto. Puedes saber más de lo que se espera de la trama de “The Last of Us 2″ en base al videojuego en este artículo.

Escucha el podcast de Saltar Intro:

Guía de episodios de “The Lat of Us 2″

La segunda temporada de “The Last of Us” constará de siete episodios. Como se recuerda, la primera tuvo 9 capítulos de una extensión promedio de 55 minutos de duración cada una.

Estos son los episodios que compondrán la segunda temporada y su respectiva fecha de estreno.

Episodio Título Fecha de estreno Duración Episodio 1 Future Days 13 de abril Sin anunciar Episodio 2 Eye for an Eye 20 de abril Sin anunciar Episodio 3 Something’s Got a Hold On Me 27 de abril Sin anunciar Episodio 4 Secrets 4 de mayo Sin anunciar Episodio 5 Wolves 11 de mayo Sin anunciar Episodio 6 Scars 18 de mayo Sin anunciar Episodio 7 Every Last One of Them 25 de mayo Sin anunciar

¿Dónde ver “The Last of Us 2″?

La serie “The Last of Us 2″ se podrá ver en HBO, en la señal de cable. En streaming, estará disponible en América Latina a través de estas plataformas:

Max, la plataforma oficial de HBO. Enlace oficial.

DGO, la plataforma de DirecTV, a través de HBO. Enlace oficial.

La serie “The Last of Us 2″ estrenará, a partir del domingo 13 de abril de 2025, un nuevo episodio cada domingo en el siguiente horario por país: