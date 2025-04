“The Last of Us” tiene para largo. Pocos días antes del estreno de su segunda temporada, HBO hizo oficial la renovación de la producción por una tercera temporada de la que, de momento, no se conocen más detalles.

La noticia fue confirmada por medios especializados como “The Hollywood Reporter” y “Variety”.

De acuerdo a, “The Hollywood Reporter”, Craig Mazin, cocreador y showrunner del programa, dijo que la segunda temporada se abordó “con el objetivo de crear algo de lo que pudiéramos sentirnos orgullosos”. “Los resultados finales han superado incluso nuestros objetivos más ambiciosos, gracias a nuestra continua colaboración con HBO y al impecable trabajo de nuestro inigualable reparto y equipo. Estamos deseando continuar la historia de ‘The Last of Us’ con la tercera temporada.

Por su parte, ejecutivos de HBO también manifestaron su confianza en el éxito de las nuevas entregas de “The Last of Us”

“Nunca se insistirá lo suficiente en lo orgullosa que está HBO por el extraordinario logro que creemos que es la segunda temporada de ‘The Last of Us’”, dijo la directora de drama y películas de HBO, Francesca Orsi, en un comunicado difundido por “Variety”.

“Craig, Neil, Carolyn y todo el equipo de productores ejecutivos, el reparto y el equipo han entregado una continuación magistral y estamos encantados de llevar el poder de la narración de Craig y Neil a lo que sabemos que será una tercera temporada igualmente conmovedora y extraordinaria”, continuó la ejecutiva.

Sinopsis

La serie “The Last of Us” es la adaptación del aclamado juego de Sony Playstation de 2013 del mismo título.

La secuela del juego, “The Last of Us Part II”, del 2020, es la base que han considerado Craig Mazin y Neil Druckmann para las nuevas temporadas.

Tráiler

Mira aquí el avance oficial de “The Last of Us 2″:

Elenco

Estos son todos los talentos que forman parte de “The Last of Us 2″.

Pedro Pascal y Bella Ramsey, los protagonistas, retoman sus papeles en la temporada que contará con:

Gabriel Luna

Rutina Wesley

Kaitlyn Dever

Isabela Merced

Young Mazino

Ariela Barer

Tati Gabrielle

Spencer Lord

Danny Ramirez

Jeffrey Wright

Catherine O’Hara

Joe Pantoliano

Alanna Ubach

Ben Ahlers

Hettienne Park

Robert John Burke

Noah Lamanna

Fecha de estreno

La segunda temporada de “The Last of Us” estará conformada por 7 episodios. El primero de ellos se estrenará el domingo 13 de abril del 2015.