El regreso de “The Last of Us” a HBO está cada vez más cerca. La segunda temporada de la aclamada serie, basada en el videojuego de Naughty Dog se estrenará el domingo 13 de abril y promete una historia cargada de emociones, conflictos morales y momentos impactantes. En Saltar Intro de El Comercio hemos pasado todo el videojuego y aquí te contamos lo que podría traer la nueva entrega tomando como referencia los sucesos de “The Last of Us Part II”.

Un salto temporal y un mundo más peligroso

La segunda temporada se ubicará varios años después de los eventos de la primera. Ellie (Bella Ramsay) ya no es la niña que conocimos, sino una joven adulta que vive en Jackson, Wyoming, junto a Joel (Pedro Pascal) y el resto de la comunidad. Sin embargo, su aparente estabilidad se verá amenazada por un evento trágico que desatará su búsqueda de venganza.

El mundo también ha cambiado. Las facciones humanas han crecido y se han vuelto más agresivas, mientras que los infectados seguirán siendo una amenaza letal. La serie podría ahondar en la brutalidad del mundo postapocalíptico, mostrando enfrentamientos más intensos y un nivel de supervivencia aún más desafiante.

Abby y su impacto en la historia

Uno de los personajes más importantes de esta temporada será Abby Anderson (Kaitlyn Dever), una joven soldado con un pasado que la conecta directamente con Joel y Ellie. En el videojuego, su historia se entrelaza con la de Ellie de una manera compleja, mostrando dos perspectivas de un conflicto moral en el que la venganza juega un papel fundamental.

La inclusión de Abby podría generar controversia entre los espectadores, al igual que sucedió con los jugadores en su momento. Sin embargo, su desarrollo va a aportar una mayor profundidad emocional a la historia, explorando los matices de la humanidad en un mundo donde el bien y el mal no son absolutos.

Pedro Pascal como Joel Miller y Bella Ramsey como Ellie en una escena de la serie "The Last of Us" (Foto: HBO)

La evolución de Ellie: de la inocencia a la obsesión

La Ellie de esta temporada será una versión mucho más madura y endurecida. Su viaje estará impulsado por el deseo de venganza, lo que la llevará a tomar decisiones cuestionables y a enfrentar las consecuencias de sus actos.

La serie podría ahondar en su conflicto interno, mostrando los efectos psicológicos de la violencia y la pérdida. La relación con Dina, su pareja en el videojuego, también será clave para entender su evolución y el impacto emocional de sus acciones.

Nuevas ubicaciones y peligros

Mientras que la primera temporada se desarrolló en diversos estados de EE.UU., la segunda nos llevará a Seattle, una ciudad devastada por la pandemia y controlada por diferentes facciones. En el videojuego, los Lobos (WLF) y los Serafitas (Scars) dominan la región, en una lucha constante por el poder.

Es posible que la serie expanda la historia de estos grupos, mostrando sus motivaciones y cómo afectan el viaje de Ellie y Abby. Además, podríamos ver la introducción de nuevos tipos de infectados, como los “Shamblers”, que presentan un desafío diferente a los ya conocidos corredores, acechadores y chasqueadores.

Fidelidad al material original con cambios narrativos

Si bien la primera temporada siguió fielmente los eventos del primer videojuego, también introdujo algunos cambios y expansiones en la historia. Para la segunda temporada, se espera un enfoque similar: una adaptación que respete los momentos clave del juego pero que también explore nuevos ángulos narrativos.

Craig Mazin y Neil Druckmann, creadores de la serie, han adelantado que la historia podría dividirse en más de una temporada, dada la complejidad de “The Last of Us Part II”. Esto permitiría un desarrollo más profundo de los personajes y sus motivaciones.

Un nuevo desafío para HBO

Con el éxito de la primera temporada, HBO tiene la tarea de mantener la calidad y la fidelidad a la historia mientras introduce elementos novedosos para el formato televisivo. La segunda temporada de “The Last of Us” podría consolidarse como una de las producciones más ambiciosas del canal, explorando temas como la venganza, el perdón y el precio de la violencia.

A medida que se acerca el estreno, los fans solo pueden esperar que la serie esté a la altura del legado del videojuego y ofrezca una experiencia tan impactante y emotiva como la que Naughty Dog logró en “The Last of Us Part II”.

El primer capítulo de la segunda temporada de “The Last of Us” se estrena en HBO y Max este domingo 13 de abril.