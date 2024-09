Tras el enorme éxito de la primera temporada de “The Last of Us”, que conquistó tanto a críticos como a espectadores, HBO ha dado a los fanáticos algo más para emocionarse al lanzar un nuevo teaser de la segunda temporada.

Como se sabe, la serie está basada en el popular videojuego homónimo y sigue a Joel (Pedro Pascal) y Ellie (Bella Ramsey) en su lucha por sobrevivir en un mundo devastado por un hongo parásito que convierte a las personas en zombis. La producción fue aclamada por su fiel adaptación y la brillante actuación de su elenco principal, obteniendo ocho premios Emmy y 24 nominaciones.

El público espera ver cómo continúa la historia tras los dramáticos eventos de la primera entrega. En sus nuevos episodios, la serie promete mantener el mismo nivel de intensidad y emoción que la ha hecho destacarse en el género postapocalíptico. La segunda temporada será clave para explorar las consecuencias de las decisiones tomadas por los protagonistas en el final de la primera.

Tráiler

El nuevo teaser tráiler de “The Last of Us”, temporada 2, ofrece un breve vistazo de lo que se avecina. Se muestran escenas sombrías y cargadas de tensión, donde Joel y Ellie enfrentan un mundo aún más peligroso que antes.

Isabela Merced es Dina en "The Last of Us", temporada 2.

Aunque el avance no revela demasiados detalles, sugiere que los conflictos serán más intensos. Además, se ven por primera vez a algunos personajes nuevos, como el que interpretará la actriz de origen peruano Isabela Merced.

Mira aquí el avance oficial:

Elenco

En cuanto al elenco, varios nuevos actores se unen a esta esperada temporada de “The Last of Us 2″. Entre las caras nuevas están Kaitlyn Dever como Abby, Isabela Merced como Dina, Young Mazino como Jesse, y Ariela Barer como Mel. Jeffrey Wright también se suma al reparto en el papel de Isaac, el líder de una facción conocida como Washington Liberation. Además, Gabriel Luna y Rutina Wesley retomarán sus papeles como Tommy y María, respectivamente.

Estos son todos los talentos de la serie confirmados:

Pedro Pascal

Bella Ramsey

Kaitlyn Ddever

Gabriel Luna

Rutina Wesley

Isabela Merced

Young Mazino

Spencer Lord

Danny Ramirez

Ariela Barer

Tati Gabrielle

Jeffrey Wright

Catherine O’Hara

Fecha de estreno

Se espera que la segunda temporada de “The Last of Us” se estrene en algún momento de 2025. Aunque aún no se ha anunciado una fecha exacta, la producción ya está lista para ver la luz.

La serie continúa bajo la dirección y producción de Craig Mazin y Neil Druckmann, quienes son también responsables del guion. Ambos fueron claves para el éxito de la primera temporada, y regresan con el objetivo de seguir desarrollando la historia con la misma calidad. Junto a ellos, figuran como productores ejecutivos Carolyn Strauss, Evan Wells, Asad Qizilbash, Carter Swan, Jacqueline Lesko y Cecil O’Connor, consolidando un equipo creativo robusto.