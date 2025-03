La espera ha terminado y HBO finalmente ha lanzado el tráiler oficial de la Temporada 2 de “The Last of Us”, mostrando un adelanto de lo que será una de las historias más intensas y desgarradoras de la televisión. Como se anticipaba, la serie basada en “The Last of Us Part II” de Naughty Dog promete una narrativa profunda, llena de emociones y conflictos que superan incluso los desafíos de la primera temporada.

Nuevo tráiler oficial de “The Last of Us 2″

Fecha de estreno de “The Last of Us 2″

La segunda temporada de “The Last of Us” se estrena exclusivamente en HBO y en su plataforma Max este 13 de abril de 2025.

Lo que revela el nuevo tráiler

El avance nos transporta nuevamente a un mundo postapocalíptico donde la paz es efímera y la venganza se convierte en un motor imparable. Vemos a Ellie (Bella Ramsey) más madura, endurecida por los eventos de la primera temporada y lista para enfrentar nuevos peligros. Joel (Pedro Pascal), por su parte, parece lidiar con las consecuencias de sus acciones, mientras que la presencia de Abby (Kaitlyn Dever) marca un punto de inflexión crucial en la trama.

El tráiler destaca momentos clave del videojuego adaptados a la televisión con una fidelidad impresionante. Se pueden ver secuencias icónicas, como el primer encuentro entre Ellie y Abby, los vestigios de una comunidad asolada por la violencia y un vistazo a la relación entre Ellie y Dina (Isabela Merced), quienes compartirán escenas de gran peso emocional.

Uno de los puntos más impactantes del tráiler es la mayor presencia de los infectados, con tomas tensas que muestran su agresividad y nuevos diseños que harán de cada encuentro una experiencia aterradora. También se observa el conflicto con otros grupos de supervivientes, incluyendo la facción liderada por Isaac (Jeffrey Wright), un personaje clave en la historia de Abby.

Sinopsis de la Temporada 2

Cinco años después de los eventos de la primera temporada, Joel y Ellie han encontrado una aparente paz en Jackson, Wyoming. Sin embargo, la llegada de Abby, una soldado en busca de venganza, amenaza con desestabilizar su mundo. La temporada explorará temas de redención, venganza y las complejidades de las relaciones humanas en medio del caos.

Ficha técnica de la Temporada 2 de “The Last of Us”

Título original : The Last of Us – Season 2

: The Last of Us – Season 2 Creador : Craig Mazin y Neil Druckmann

: Craig Mazin y Neil Druckmann Reparto principal :

:

Productora : HBO

: HBO Número de episodios : 7

: 7 Género: Drama postapocalíptico