Los fans de “The Last of Us” no tendrán que esperar mucho para ver los nuevos episodios de la segunda temporada, pues HBO lanzó un nuevo tráiler que reveló que la serie volverá en el primer trimestre del 2025: especificamente en el mes de abril.

La novedad llegó en el marco del CES, la importante feria tecnológica que se realiza de manera anual en Las Vegas. Allí, el productor Neil Druckmann, durante el panel de Sony, reveló también que la nueva temporada estará compuesta por 7 episodios.

“The Last of Us” es una serie de TV basada en el videojuego homónimo de Sony Computer Entertainment. La trama presenta a los sobrevivientes de una pandemia que convierte a las personas en zombies. Joel (Pedro Pascal) y Ella (Bella Ramsey) son los personajes principales. En esta segunda temporada ellos retoman sus roles y presentan a nuevos personajes como Abby, interpretado por Kaitlyn Denver, quien tiene protagonismo en el nuevo teaser tráiler.

Tráiler

Este es el nuevo avance oficial de “The Last of Us 2” presentado el lunes 6 de enero. En el clip de 30 segundos de duración podemos ver escenas de Abby (Kaitlyn Denver) y también el personaje a cargo de Catherine O’Hara interactuando con Pedro Pascal. También hay pequeños vistazos a los personajes de Jeffrey Wright y la actriz estadounidense-peruana Isabela Merced:

Elenco de “The Last of Us 2″:

Estos son algunos de los talentos que formarán parte de la nueva temporada de la serie:

Pedro Pascal (Joel)

Bella Ramsey (Ellie)

Rutina Wesley (Maria)

Young Mazino (Jesse)

Ariela Barer (Mel)

Tati Gabrielle (Nora)

Spencer Lord (Owen)

Danny Ramirez (Manny)

Gabriel Luna (Tomy)

Kaitlyn Dever (Abby)