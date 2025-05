Los fans de “The Last of Us” tendrán que esperar varios meses para volver a ver a sus personajes favoritos, y es que la serie llegó al final de su segunda temporada este domingo 25 de mayo, dejando varias resoluciones, pero también misterios por resolver. Entre ellos el destino de Dina, el personaje a cargo de Isabela Merced.

La joven, que se convierte en gran aliada de Ellie en su plan para vengarse de Abby, pero también en su gran amor, fue uno de los roles trascendentales de esta temporada y en el desenlace también tuvo momentos clave que te contamos en esta nota.

Suscríbete gratis al newsletter Saltar Intro Alfonso Rivadeneyra analiza las series y películas que no puedes perderte, todos los jueves.

Cabe destacar que la segunda temporada de “The Last of Us” se estrenó el 13 de abril y logró una audiencia de más de 5 millones de personas en el primer día de estreno de su capítulo debut.

Escucha el podcast de Saltar Intro:

¿Qué pasó con Dina en el final de “The Last of Us 2″?

En el capítulo final de “The Last of Us 2″, estrenado el 25 de mayo del 2025, Dina, rol a cargo de Isabela Merced, mantiene su rol conciliador con Ellie. En una escena clave que se produce al inicio del episodio, el personaje a cargo de Bella Ramsey le revela a Dina lo que pasó con Nora, cómo la golpeó brutalmente y la dejó a merced de la muerte como parte de su venganza de Abby.

Pero también le cuenta lo que pasó con Joel antes de llegar a Jackson. Ellie le cuenta a una impactada Dina que, en la base de Salt Lake City de los Fireflies, Joel mató a todos incluido al padre de Abby. Además, le confiesa que, aunque no conocía a Abby o a su padre, sabía lo que había hecho Joel. Dina, con tristeza en los ojos, le pide a Ellie volver a casa.

En el episodio final, Ellie también le revela a Jesse que será padre, aunque este ya lo intuía por las señales que le había dado Dina tras huir de los serafitas y los WLF. Pero el destino es trágico para Jesse.

En las últimas escenas de Dina vemos que logró reunirse con Ellie, Tommy y Jesse, antes del desenlace fatal para este último personaje, pero no sabemos qué pasó con Dina. Tendremos que esperar una temporada más para descubrirlo.

¿Quién es Isabela Merced?

Isabela Merced es una actriz estadounidense- peruana de 23 años de edad.

Nació en Ohio, Cleveland, de padre estadounidense y madre peruana. Empezó su carrera actoral a muy temprana edad. Inicialmente destacó en el teatro musical y, luego, realizó series adolescentes.

A la par, ha hecho carrera como cantante. En 2020 publicó el disco “The Better Half of Me”. En 2024 lanzó su último sencillo como cantante titulado “Cuffing Season”.

Isabela Merced en "The Last of Us 2". (Foto: HBO)

¿Qué otras series y películas ha hecho Isabela Merced?

Además de “The Last of Us”, a Isabela Merced se le puede ver en varias producciones en streaming. Entre sus títulos más destacados se encuentran:

Películas:

“Transformers: The Last Knight”, disponible en Netflix.

“Dora y la ciudad perdida”, disponible en Netflix.

“Sweet Girl”, disponible en Netflix.

“El padre de la novia”, disponible en Max.

“Madame Web”, disponible en Max.

“Alien: Romulus”, disponible en Disney+.

Series:

“Peacemaker”: la actriz se sumará a la segunda temporada de la serie, que se estrenará el 21 de agosto.

¿Habrá temporada 3 de “The Last of Us”?

Sí, “The Last of Us” tendrá una tercera temporada. HBO confirmó su realización en abril, pocos días antes del estreno del primer episodio de la segunda temporada. De hecho, Craig Mazin, ‘showrunner’ del programa, reveló que consideran la posibilidad de una cuarta temporada, pues consideran que tienen muchas cosas que contar y el tiempo de una tercera temporada quedará corto.

De momento, no se sabe cuándo se estrenará la tercera temporada. La primera temporada se estrenó el 15 de enero del 2023. La segunda temporada, el 13 de abril del 2025. ¿Podremos ver una tercera temporada en 2027? Habrá que esperar el anuncio oficial.