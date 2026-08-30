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Resumen

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Publicada en 1966, “La Casa Verde” es la segunda novela de Vargas Llosa. (Foto: Piotr Malecki/Getty Images)
Publicada en 1966, “La Casa Verde” es la segunda novela de Vargas Llosa. (Foto: Piotr Malecki/Getty Images)
/ Piotr Malecki
Por Alonso Cueto

“La Casa Verde” cumple sesenta años de construida, y uno puede seguir explorando cada uno de sus espacios. Desde el comienzo sentimos la fuerza de ese aire denso, poblado de jejenes, mientras “el sargento echa una ojeada a la madre Patrocinio y el moscardón sigue allí”. A partir de allí la novela parte a su travesía. Poco después “el viento que baja de la cordillera se caldea y endurece armado de arena, sigue el curso del río y cuando llega a la ciudad se divisa sobre el cielo y la tierra como una deslumbrante coraza”.

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