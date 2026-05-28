Si requieres comprobar si una persona registra antecedentes policiales antes de iniciar algún procedimiento, es posible solicitar el certificado oficial emitido por la Policía Nacional del Perú mediante la Dirección de Criminalística. Este documento permite acreditar si existen o no anotaciones relacionadas con faltas o delitos registrados a nivel nacional. El certificado cuenta con una vigencia de 90 días desde la fecha de emisión, por lo que no puede renovarse y deberá tramitarse nuevamente cada vez que sea solicitado. Además, el proceso puede realizarse tanto de forma presencial como a través de las plataformas digitales habilitadas por las autoridades correspondientes. La gestión puede ser efectuada por el propio titular y, en determinadas circunstancias, también por el cónyuge, conviviente o familiares directos hasta el primer grado de consanguinidad. A continuación, conoce la información más importante sobre este procedimiento y los requisitos necesarios para obtener el documento.

Cuáles son los requisitos

Como titular, debes presentar:

Solicitud con carácter de declaración jurada, que contenga tus datos personales.

Exhibir el documento de identidad (DNI, carnet de extranjería, pasaporte u otro documento que te identifique) al momento de presentar la solicitud.

Como cónyuge, conviviente o pariente hasta el primer grado de consanguinidad:

Carta simple de autorización expresa e indubitable del titular facultando la realización de dicho trámite.

Solicitud con carácter de declaración jurada, que contenga los datos personales del solicitante y su representante.

Exhibir el documento de identidad (DNI, carnet de extranjería, pasaporte u otro documento que te identifique) al momento de presentar la solicitud.

¿Qué debes saber antes de iniciar?

Paga la tasa de S/ 5.40 en la plataforma Pagalo.pe o en una agencia del Banco de la Nación con el código 08116.

Luego, ingresa a la plataforma de la PNP, acepta los términos y condiciones, coloca los datos de tu comprobante de pago y tu información personal, y selecciona el motivo de tu trámite. Podrás descargar tu certificado en formato PDF al final de la operación.

Así puedes hacerlo presencialmente

1) Paga en el Banco de la Nación

Acércate a la agencia del Banco de la Nación más cercana con tu documento de identidad vigente y paga la tasa de S/ 8.50 con el código 08116. Recibirás el voucher y formulario de solicitud.

Algunas agencias cuentan con el sistema de emisión de Certificado de Antecedentes Policiales. Si estás en una de ellas, podrás solicitarlo al momento del pago.

2) Solicita tu certificado

Si estás en una agencia del Banco de la Nación autorizada, solicita tu certificado después de realizar el pago. Tomarán tu huella dactilar y te entregarán el certificado. Este proceso toma de 5 a 15 minutos aproximadamente.

Si la agencia no expide este certificado, acércate a las comisarías a nivel nacional que cuentan con la sección CERAP. En Lima y Callao, puedes acercarte a estas oficinas o a los Centros .

Una vez ahí, entrega el voucher de pago y el formulario que te dieron en el banco. Te tomarán tu huella dactilar a través del sistema biométrico. Después de unos minutos, te entregarán el Certificado de Antecedentes Policiales para uso nacional.