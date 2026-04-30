Si necesitas verificar si una persona cuenta con antecedentes policiales antes de realizar algún trámite, puedes solicitar el certificado correspondiente emitido por la Policía Nacional del Perú, a través de la Dirección de Criminalística. Este documento oficial permite confirmar la existencia o ausencia de registros vinculados a infracciones o delitos a nivel nacional. El certificado tiene una vigencia de 90 días desde su expedición, por lo que no es renovable y debe tramitarse nuevamente cada vez que se requiera. El procedimiento puede realizarse tanto de manera presencial como a través de canales digitales habilitados. La solicitud puede ser gestionada por el propio interesado o, en algunos casos, por su cónyuge, conviviente o familiares directos hasta el primer grado de consanguinidad. A continuación, te contamos todos los detalles que debes conocer.

Cuáles son los requisitos

Como titular, debes presentar:

Solicitud con carácter de declaración jurada, que contenga tus datos personales.

Exhibir el documento de identidad (DNI, carnet de extranjería, pasaporte u otro documento que te identifique) al momento de presentar la solicitud.

Como cónyuge, conviviente o pariente hasta el primer grado de consanguinidad:

Carta simple de autorización expresa e indubitable del titular facultando la realización de dicho trámite.

Solicitud con carácter de declaración jurada, que contenga los datos personales del solicitante y su representante.

Exhibir el documento de identidad (DNI, carnet de extranjería, pasaporte u otro documento que te identifique) al momento de presentar la solicitud.

¿Qué debes saber antes de iniciar?

Paga la tasa de S/ 5.40 en la plataforma Pagalo.pe o en una agencia del Banco de la Nación con el código 08116.

Luego, ingresa a la plataforma de la PNP, acepta los términos y condiciones, coloca los datos de tu comprobante de pago y tu información personal, y selecciona el motivo de tu trámite. Podrás descargar tu certificado en formato PDF al final de la operación.

También puedes hacerlo presencialmente de esta manera

Hazlo en 2 pasos:

1) Paga en el Banco de la Nación

Acércate a la agencia del Banco de la Nación más cercana con tu documento de identidad vigente y paga la tasa de S/ 8.50 con el código 08116. Recibirás el voucher y formulario de solicitud.

Algunas agencias cuentan con el sistema de emisión de Certificado de Antecedentes Policiales. Si estás en una de ellas, podrás solicitarlo al momento del pago.

2) Solicita tu certificado

Si estás en una agencia del Banco de la Nación autorizada, solicita tu certificado después de realizar el pago. Tomarán tu huella dactilar y te entregarán el certificado. Este proceso toma de 5 a 15 minutos aproximadamente.

Si la agencia no expide este certificado, acércate a las comisarías a nivel nacional que cuentan con la sección CERAP. En Lima y Callao, puedes acercarte a estas oficinas o a los Centros .

Una vez ahí, entrega el voucher de pago y el formulario que te dieron en el banco. Te tomarán tu huella dactilar a través del sistema biométrico. Después de unos minutos, te entregarán el Certificado de Antecedentes Policiales para uso nacional.