Por Redacción EC

Si necesitas verificar si una persona cuenta con antecedentes policiales antes de realizar algún trámite, puedes solicitar el certificado correspondiente emitido por la Policía Nacional del Perú, a través de la Dirección de Criminalística. Este documento oficial permite confirmar la existencia o ausencia de registros vinculados a infracciones o delitos a nivel nacional. El certificado tiene una vigencia de 90 días desde su expedición, por lo que no es renovable y debe tramitarse nuevamente cada vez que se requiera. El procedimiento puede realizarse tanto de manera presencial como a través de canales digitales habilitados. La solicitud puede ser gestionada por el propio interesado o, en algunos casos, por su cónyuge, conviviente o familiares directos hasta el primer grado de consanguinidad. A continuación, te contamos todos los detalles que debes conocer.