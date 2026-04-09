Si necesitas verificar si existen antecedentes penales o registros de infracciones antes de realizar algún trámite a nivel nacional, puedes solicitar un certificado oficial emitido por la Policía Nacional del Perú a través de la Dirección de Criminalística. Este documento cuenta con una validez de 90 días desde su emisión y no es renovable; cada vez que se requiera, será necesario tramitar un certificado nuevo. La solicitud puede realizarse de manera presencial o mediante plataformas digitales, ya sea directamente por la persona interesada o a través de su cónyuge, conviviente o familiares directos hasta el primer grado. El certificado es un requisito frecuente para trámites laborales, estudios superiores o gestiones legales, por lo que conviene planificar su obtención con anticipación. Además, garantiza que la información presentada sea oficial y confiable, evitando inconvenientes futuros. Es recomendable verificar los horarios de atención y los documentos requeridos antes de iniciar el trámite para agilizar el proceso.

Cuáles son los requisitos

Como titular, debes presentar:

Solicitud con carácter de declaración jurada, que contenga tus datos personales.

Exhibir el documento de identidad (DNI, carnet de extranjería, pasaporte u otro documento que te identifique) al momento de presentar la solicitud.

Como cónyuge, conviviente o pariente hasta el primer grado de consanguinidad:

Carta simple de autorización expresa e indubitable del titular facultando la realización de dicho trámite.

Solicitud con carácter de declaración jurada, que contenga los datos personales del solicitante y su representante.

Exhibir el documento de identidad (DNI, carnet de extranjería, pasaporte u otro documento que te identifique) al momento de presentar la solicitud.

¿Qué debes saber antes de iniciar el trámite?

Paga la tasa de S/ 5.40 en la plataforma Pagalo.pe o en una agencia del Banco de la Nación con el código 08116.

Luego, ingresa a la plataforma de la PNP, acepta los términos y condiciones, coloca los datos de tu comprobante de pago y tu información personal, y selecciona el motivo de tu trámite. Podrás descargar tu certificado en formato PDF al final de la operación.

Hazlo así de manera presencial

1) Paga en el Banco de la Nación

Acércate a la agencia del Banco de la Nación más cercana con tu documento de identidad vigente y paga la tasa de S/ 8.50 con el código 08116. Recibirás el voucher y formulario de solicitud.

Algunas agencias cuentan con el sistema de emisión de Certificado de Antecedentes Policiales. Si estás en una de ellas, podrás solicitarlo al momento del pago.

2) Solicita tu certificado

Si estás en una agencia del Banco de la Nación autorizada, solicita tu certificado después de realizar el pago. Tomarán tu huella dactilar y te entregarán el certificado. Este proceso toma de 5 a 15 minutos aproximadamente.

Si la agencia no expide este certificado, acércate a las comisarías a nivel nacional que cuentan con la sección CERAP. En Lima y Callao, puedes acercarte a estas oficinas o a los Centros MAC Piura, MAC Ventanilla, MAC Lima Este, MAC Lima Norte y MAC Callao.

Una vez ahí, entrega el voucher de pago y el formulario que te dieron en el banco. Te tomarán tu huella dactilar a través del sistema biométrico. Después de unos minutos, te entregarán el Certificado de Antecedentes Policiales para uso nacional.