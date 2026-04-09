Por Redacción EC

Si necesitas verificar si existen antecedentes penales o registros de infracciones antes de realizar algún trámite a nivel nacional, puedes solicitar un certificado oficial emitido por la Policía Nacional del Perú a través de la Dirección de Criminalística. Este documento cuenta con una validez de 90 días desde su emisión y no es renovable; cada vez que se requiera, será necesario tramitar un certificado nuevo. La solicitud puede realizarse de manera presencial o mediante plataformas digitales, ya sea directamente por la persona interesada o a través de su cónyuge, conviviente o familiares directos hasta el primer grado. El certificado es un requisito frecuente para trámites laborales, estudios superiores o gestiones legales, por lo que conviene planificar su obtención con anticipación. Además, garantiza que la información presentada sea oficial y confiable, evitando inconvenientes futuros. Es recomendable verificar los horarios de atención y los documentos requeridos antes de iniciar el trámite para agilizar el proceso.