Por Redacción EC

Si una persona necesita conocer si alguien registra antecedentes policiales para llevar a cabo determinado trámite, puede gestionar una constancia oficial ante la Policía Nacional del Perú, mediante la Dirección de Criminalística. Este documento permite comprobar si existen registros relacionados con infracciones o hechos delictivos dentro del territorio nacional. La constancia cuenta con una validez de 90 días contados desde la fecha en que fue emitida. Una vez transcurrido ese periodo, no puede ser renovada, por lo que será necesario efectuar una nueva solicitud cuando vuelva a ser requerida. El trámite está disponible mediante atención presencial y también por las plataformas digitales autorizadas. La gestión puede ser realizada directamente por el ciudadano interesado. Asimismo, bajo determinadas circunstancias, también pueden solicitarla su cónyuge, conviviente o familiares directos que se encuentren dentro del primer grado de consanguinidad. A continuación, conoce los principales aspectos que debes considerar para obtener este documento.

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