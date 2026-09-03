Si una persona necesita conocer si alguien registra antecedentes policiales para llevar a cabo determinado trámite, puede gestionar una constancia oficial ante la Policía Nacional del Perú, mediante la Dirección de Criminalística. Este documento permite comprobar si existen registros relacionados con infracciones o hechos delictivos dentro del territorio nacional. La constancia cuenta con una validez de 90 días contados desde la fecha en que fue emitida. Una vez transcurrido ese periodo, no puede ser renovada, por lo que será necesario efectuar una nueva solicitud cuando vuelva a ser requerida. El trámite está disponible mediante atención presencial y también por las plataformas digitales autorizadas. La gestión puede ser realizada directamente por el ciudadano interesado. Asimismo, bajo determinadas circunstancias, también pueden solicitarla su cónyuge, conviviente o familiares directos que se encuentren dentro del primer grado de consanguinidad. A continuación, conoce los principales aspectos que debes considerar para obtener este documento.

Requisitos

DNI, pasaporte o carnet de extranjería.

Si el trámite lo hace un apoderado, deberá presentar además los documentos que lo acrediten.

Antes de iniciar debes saber esto

Puedes hacer tu solicitud solo desde su PC o laptop, (no celular / tablet). El Certificado Electrónico de Antecedentes Penales es un documento en formato PDF firmado digitalmente por el Poder Judicial y cuenta con la misma validez que el Certificado de Antecedentes Penales tramitado en las oficinas del Poder Judicial o en las agencias autorizadas del Banco de la Nación.

El costo del trámite es de S/ 40.40. Puedes pagarlo online solo con tu tarjeta MasterCard, American Express o Visa (crédito o débito) por la plataforma Págalo.pe o hacerlo en cualquier oficina del Banco de la Nación, Agente Multired o Multired Virtual antes de hacer el trámite online. Si lo pagas presencialmente antes de hacer el trámite online, asegúrate de guardar tu comprobante para ingresar el código del pago.

Obtén tu certificado

Si no tienes antecedentes, podrás descargarlo desde el enlace que se te enviará a tu correo o al momento de ver tu conformidad de registro. Si tu trámite fue observado por contar con algún antecedente penal, deberás dirigirte a la sede donde buscaste tus antecedentes online con tu DNI para validar tu identidad. Después de haber hecho esto, podrás descargar tu certificado vía la opción “Acceder a Trámite Realizado”.

También puedes hacerlo presencialmente así





1) Realiza el pago por derecho al trámite

Realiza el pago de S/ 40.40 por derecho al trámite. Lo puedes hacer desde:

Págalo.pe: puedes pagar online con tarjeta de crédito o débito (Visa, MasterCard o American Express) en la plataforma www.pagalo.pe

puedes pagar online con tarjeta de crédito o débito (Visa, MasterCard o American Express) en la plataforma www.pagalo.pe Banco de la Nación: dirígete al Banco de la Nación o agente Multired más cercano y realiza el pago correspondiente.

2) Solicita tu certificado

Dirígete a alguna de las Oficinas del Poder Judicial o a cualquiera de los Centros , portando tu DNI o pasaporte o carnet de extranjería de ser extranjeros y tu comprobante de pago por derecho a trámite. Si lo hace un apoderado, deberá presentar además los documentos que lo acrediten. Para el caso de los centros MAC, solo podrás solicitar los antecedentes penales con tu DNI.

3) Recibe tu certificado

Tu certificado de antecedentes penales estará listo instantáneamente.

Sin embargo, si hay uno o más nombres similares al tuyo (homónimos) en la bases de datos del Poder Judicial, puede que tu Certificado tarde alrededor de 30 minutos. Después de este tiempo te otorgarán tu Certificado.

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