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Ernest Hemingway empezó a escribir “Fiesta” en julio de 1925, tras sus paseos por los sanfermines en Pamplona, España.
Ernest Hemingway empezó a escribir “Fiesta” en julio de 1925, tras sus paseos por los sanfermines en Pamplona, España.
/ Hulton Deutsch
Por Alonso Cueto

¿Hay alguna mujer más interesante, más enigmática, que lady Brett Ashley? La pregunta ronda las mentes de Jake Barnes, Robert Cohn, su prometido Mike, el torero Romero y quienes tratan con ella en las páginas de “Fiesta”, la novela de Ernest Hemingway que cumple 100 años.

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