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Don Ricardo Palma en su despacho en la Biblioteca Nacional, en 1908.
Don Ricardo Palma en su despacho en la Biblioteca Nacional, en 1908.
Por Alonso Cueto

El 26 de julio de 1872, mientras estaba descansando, el presidente Balta fue acribillado a balazos en el cuartel de San Francisco, en Lima. Poco después, su cuerpo, que también presentaba heridas de bayoneta, fue expuesto en el patio del cuartel. Finalmente, el cadáver fue cargado hasta la capilla de Santa Rosa de Viterbo, y luego a la casa de su familia. La reacción no se haría esperar. Al amanecer del 27 de julio, el cuerpo del coronel Tomás Gutiérrez y el de su hermano, acusados por el homicidio, iban a aparecer colgados de la Catedral de Lima. Los hermanos Gutiérrez, tratando de impedir la subida al poder de Manuel Pardo, y pensando en que perderían sus privilegios, iban a protagonizar uno de los episodios más espantosos en la historia peruana.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.